Un debutto atteso per la Jeep Compass 2025

La nuova Jeep Compass 2025 è attesa con grande interesse nel corso della primavera. Questo SUV compatto promette di portare con sé un design rinnovato e una serie di innovazioni tecniche che potrebbero rivoluzionare il segmento. Sebbene al momento siano disponibili solo immagini teaser, il fotografo Alessandro Dobici ha catturato alcuni dettagli intriganti direttamente dallo stabilimento di Melfi, dove la Compass viene assemblata. Le immagini, pur non mostrando il veicolo nella sua interezza, offrono spunti interessanti sul suo aspetto finale.

Dettagli di stile e design

Analizzando le immagini teaser, emergono elementi distintivi del design della Jeep Compass 2025. Il frontale mantiene le iconiche sette feritoie, simbolo del marchio, ma è arricchito da gruppi ottici con una nuova firma luminosa. Questi fari, dotati di segmenti LED nella parte alta, conferiscono un aspetto moderno e accattivante al veicolo. Inoltre, il posteriore presenta uno spoiler che potrebbe essere parte di una versione sportiva o di serie, ma i dettagli rimangono ancora incerti. Le nuove linee dei gruppi ottici posteriori, già intraviste in precedenti scatti, promettono di dare un tocco di freschezza al design complessivo.

Innovazioni tecniche e piattaforma STLA Medium

La Jeep Compass 2025 sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa utilizzata per altri modelli come la Peugeot 3008 e la DS N°8. Questa piattaforma consente una maggiore versatilità e l’integrazione di motori elettrici ed elettrificati. Si prevede che la Compass 2025 offra diverse opzioni di motorizzazione, inclusi moduli mild hybrid e plug-in, rispondendo così alle crescenti esigenze di sostenibilità e efficienza dei consumatori. Con l’aumento della domanda di veicoli ibridi, la nuova Compass si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un SUV compatto e versatile.