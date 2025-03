Un’icona rivisitata in chiave elettrica

La Renault 4 E-Tech Electric rappresenta un affascinante ritorno alle origini, reinterpretando l’iconica R4 con un approccio moderno e sostenibile. Questo crossover elettrico non solo richiama il design nostalgico del passato, ma integra anche soluzioni tecnologiche avanzate, rendendolo un veicolo adatto alle esigenze contemporanee. Con l’apertura dei preordini in Italia, a partire dal 12 marzo, gli appassionati possono finalmente prenotare questo modello innovativo.

Design e funzionalità

La Renault 4 E-Tech Electric si distingue per il suo abitacolo versatile e spazioso, con una soglia di carico del bagagliaio a soli 61 cm da terra, facilitando l’accesso al vano posteriore. Con una capacità di 420 litri, il bagagliaio offre ampio spazio per ogni necessità. Inoltre, il sistema d’infotainment OpenR Link, dotato di Google integrato, arricchisce l’esperienza di guida con oltre 50 applicazioni e servizi connessi, rendendo ogni viaggio più piacevole e interattivo.

Motorizzazioni e autonomia

La gamma della Renault 4 E-Tech Electric si articola in due versioni principali, con potenze di 120 CV o 150 CV e un’autonomia che può raggiungere i 408 km. I tempi di ricarica variano in base alla capacità della batteria e alla potenza della fonte utilizzata. Un aspetto innovativo è il caricabatterie bidirezionale da 11 kW, che consente la funzione V2L (vehicle-to-load), permettendo di alimentare dispositivi esterni a 220 V. Questo rende la Renault 4 non solo un mezzo di trasporto, ma anche una fonte di energia mobile.

Prezzi e allestimenti

I prezzi di listino per la Renault 4 E-Tech Electric sono competitivi, con opzioni di personalizzazione che includono tinte monotono e bicolore, con costi aggiuntivi rispettivamente di 950 e 1.400 euro. Le versioni Plein Sud, caratterizzate da un tetto apribile elettrico in tela, saranno disponibili nel corso dell’anno, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione. La Renault 4 E-Tech Electric non è solo un veicolo, ma un vero e proprio stile di vita, che unisce la praticità moderna con il fascino di un’epoca passata.