Un marchio in crescita

Il marchio cinese Zontes, fondato nel 2003, ha fatto passi da gigante nel settore motociclistico, raggiungendo una produzione annuale di oltre un milione di motori. La sua reputazione è stata ulteriormente consolidata grazie a tre vittorie consecutive al prestigioso Technology Innovation Award nella provincia di Guandong. Zontes si è specializzato nella produzione di motociclette e quadricicli, con un focus particolare su modelli di cilindrata medio-alta, realizzando l’80% della produzione internamente, dal motore alla carrozzeria.

Design e caratteristiche della Zontes 350 GK

La Zontes 350 GK è una naked che si distingue per il suo design neoclassico, perfetta per l’uso quotidiano. Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, questa moto offre una dotazione sorprendente, adatta sia per la città che per percorsi più impegnativi. Il motore monocilindrico da 350 cm³ eroga 33,3 CV, garantendo prestazioni brillanti ai medi regimi. La presenza di un cilindro in alluminio e una distribuzione a bialbero con 4 valvole sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono unica.

Prestazioni e tecnologia avanzata

La Zontes 350 GK è dotata di due mappature, Eco e Sport, selezionabili tramite un comando sul manubrio. Superati i 7.000 giri al minuto, la mappatura Sport si attiva automaticamente, offrendo una risposta pronta e grintosa durante i sorpassi. La moto è equipaggiata con una frizione antisaltellamento, che previene il bloccaggio della ruota posteriore durante le scalate aggressive. Il telaio in acciaio e il forcellone in alluminio garantiscono stabilità e comfort, mentre l’impianto frenante, con un disco anteriore da 320 mm e uno posteriore da 260 mm, assicura una frenata potente e sicura.

Comfort e tecnologia all’avanguardia

Il comfort di guida è ulteriormente migliorato grazie a una serie di tecnologie moderne. La Zontes 350 GK è dotata di accensione keyless, fari full LED e un sistema di apertura del serbatoio e della sella tramite pulsante. Inoltre, il monitoraggio della pressione dei pneumatici rappresenta un’innovazione significativa per la sicurezza del motociclista. La moto offre anche una doppia presa USB e blocchetti elettrici retroilluminati al manubrio, con leve di freno regolabili, per un’esperienza di guida personalizzata e confortevole.