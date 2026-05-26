La Opel Mokka GSE Rally protagonista dell’adac Opel GSE Rally Cup 2026

Opel ha deciso di voltare pagina nel mondo dei rally elettrici: dopo cinque stagioni, 38 gare e circa 2.000 cicli di ricarica con la Corsa GSE, il testimone passa alla Opel Mokka GSE Rally. Questo passaggio non è solo un rinnovo della vettura protagonista, ma una vera e propria evoluzione della filosofia del trofeo, che per il 2026 si presenta con caratteristiche tecniche e sportive profondamente diverse rispetto al passato.

La nuova stagione del ADAC Opel GSE Rally Cup porta con sé anche una novità di calendario: la tappa italiana del Rally di Sanremo in programma il 17 e 18 ottobre, che avvicina il pubblico nazionale a un campionato già internazionale. Inoltre, l’ingresso di un team ufficiale italiano dà ulteriore spessore all’operazione sportiva e commerciale del marchio.

Perché la Mokka cambia le regole del gioco

Il salto più evidente riguarda la potenza: la Mokka GSE Rally eroga 281 CV (207 kW), più che il doppio rispetto ai riferimenti recenti del monomarca. Questa cifra, abbinata a una coppia di 345 Nm, trasforma l’assetto di guida e le aspettative dei piloti. Il pacchetto prestazionale consente uno 0-100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di circa 200 km/h, dati che impongono nuovi parametri di guida e strategie nelle prove speciali. Per questo motivo, anche i piloti con esperienza sulla Corsa dovranno ricalibrare i loro punti di riferimento in frenata e in uscita di curva.

Gestione elettronica e trazione

Pur partendo da un’architettura condivisa con la versione di serie, la Mokka GSE Rally si distingue per un software sviluppato specificamente per le competizioni e per l’adozione di un differenziale anteriore autobloccante. Queste modifiche non cambiano solo i numeri, ma la sensazione complessiva di controllo: in condizioni di bassa aderenza e tra muri e tornanti il lavoro sul bilanciamento della coppia e sulle mappature diventa cruciale per mantenere tempi competitivi senza compromettere l’affidabilità.

Architettura tecnica e adattamenti da gara

La base elettrica rimane quella della Mokka di serie, con un pacco batterie da 54 kWh che su strada promette oltre 300 km di autonomia. In gara però la filosofia cambia: il consumo viene spinto al massimo e la programmazione della vettura è ottimizzata per supportare speciali intense. La configurazione tipica concede circa 40 km di prova speciale a ritmo pieno, lasciando poi all’incirca 60 km per i trasferimenti tra i settori senza compromettere la partecipazione alla tappa.

Sospensioni, freni e sicurezza

Le sospensioni adottano ammortizzatori Bilstein accoppiati a giunti Uniball, con un assetto ribassato che aumenta rigidità e prontezza di risposta rispetto agli elementi di serie. L’impianto frenante è affidato a componenti Alcon con pinze monoblocco e dischi anteriori da 380 mm, pensati per sostenere ripetute decelerazioni severe. All’interno la vettura rispetta le norme FIA Rally Gruppo 5: via i sedili posteriori per fare posto alla gabbia di sicurezza, sedili anteriori a guscio, e una leva del freno a mano idraulico ben visibile tra i sedili, elemento fondamentale nelle fasi di curva stretta.

Squadra, calendario e costi

Per la stagione 2026 Opel Italia schiera un team ufficiale con il giovane talento sardo Valentino Ledda (classe 2007) al volante e il navigatore Claudio Mele al suo fianco. A supporto dell’operazione è previsto un ruolo di riferimento per l’esperto rallysta Manfred Stohl, figura che porta esperienza internazionale al progetto. Questa scelta ribadisce l’intento del marchio di legare tradizione e innovazione nel motorsport elettrico.

Il calendario include le date esatte comunicate dall’organizzazione: apertura il 29 e 30 maggio al Rally ELE di Eindhoven, tappe in Francia, Austria e Germania nei mesi successivi, il ritorno in Italia al Rally di Sanremo il 17 e 18 ottobre e la chiusura con lo Spa Rally il 28 e 29 novembre. Dal punto di vista commerciale, il prezzo della Mokka GSE stradale parte da circa 47.300 euro, mentre la versione pronta gara costa 67.400 euro, cifra che può salire a 74.100 euro con gli accessori necessari per la partecipazione.

In sintesi, la Opel Mokka GSE Rally segna un punto di svolta: più potenza, soluzioni tecniche dedicate e una presenza italiana ufficiale rendono il ADAC Opel GSE Rally Cup del 2026 un banco di prova interessante per l’evoluzione delle GSE e per il futuro delle esportazioni sportive elettriche del marchio.