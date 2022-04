La presentazione della nuova BMW i3: tutti i dettagli

Originariamente, la BMW i3 doveva simboleggiare l’ambizione di popolarità del modello, tracciando paralleli con la Serie 3. Il risultato non è stato quello che ci si aspettava. Oggi, BMW ha scelto di offrire versioni elettriche di tutti i suoi modelli.

Dopo l’iX3 e l’i4 e mentre aspettiamo l’i7 e l’iX1, ecco il nuovo i3.

BMW i3: passo lungo, batteria piccola

Si tratta di una versione elettrica della Serie 3 Sedan, più precisamente la versione a passo lungo. Infatti, questa BMW i3 sarà venduta solo in Cina. In Europa, BMW preferisce concentrarsi sulla i4. Non ci sono nemmeno piani per una i3 estate. Un vero peccato, insomma.

Con il suo passo di 2.966 mm, 110 mm più lungo di una serie 3 o una i4, si potrebbe pensare che ci potesse essere spazio per una batteria più grande. Ma la versione eDrive35L in mostra si accontenta di 70,3 kWh lordi (66,1 kWh netti). Ricordate che la i4 eDrive40 ha una batteria di 83,9/81,5 kWh. L’autonomia della BMW i3 eDrive35L è annunciata a 526 km nel ciclo CLTC.

Oltre alla differenza di batteria, la i3 si accontenta anche di un motore meno potente. Qui sviluppa 210 kW, rispetto ai 250 kW della i4. Il punto su cui questa i3 segna il più grande arretramento rispetto alla i4 è in realtà la ricarica: BMW annuncia una carica DC massima di 95 kW.

La futura BMW i4 eDrive35?

La differenza di nome non è innocente e potrebbe suggerire una i3 con una batteria più grande e un motore più potente. O, al contrario, una i4 meno attrezzata e meno costosa. Speriamo solo che mantenga la sua carica di 200 kW.

Di passaggio, questa nuova i3 ci dà un primo sguardo al restyling della serie 3. Dovremmo trovare presto i fari ridisegnati, la griglia più angolare o il paraurti con linee più nitide su tutti i modelli.