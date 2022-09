La BMW i1 e i2 elettrica potrebbe già essere in fase di sviluppo. Con la sua nuova piattaforma, BMW sta preparando la Neue Klasse, il suo programma per una nuova gamma. Sappiamo già che questo includerà una versione elettrica della Serie 3 e un SUV in grado di competere con la Tesla Model Y.

BMW i1 e i2 elettrica: le auto sono in fase di sviluppo?

Secondo il BMW Blog, il SUV arriverà nel 2025 e sarà una nuovissima iX3, mentre la iX4 seguirà l’anno successivo. A differenza dell’attuale iX3, questo modello avrà una piattaforma specifica e non sarà più condiviso con un modello a benzina. Ma sempre secondo le stesse fonti interne a BMW, la i1 e la i2 si aggiungeranno a questa gamma elettrica.

Questi due modelli, più modesti, costituiranno l’entry level della Neue Klasse. Il produttore di Monaco di Baviera prevede il loro arrivo entro il 2027.

Questi modelli sarebbero arrivati in parallelo alle future Serie 1 e 2 con motori a combustione interna, che saranno ancora attuali. Ma a differenza delle attuali versioni elettriche, i modelli con lo stesso numero non avranno nulla in comune.

La piattaforma e il tipo di motore saranno diversi, mentre anche il design potrà variare.

BMW non ha ancora confermato questa informazione, così come il tipo di batteria che questi veicoli utilizzeranno.

BMW Neue Klasse: in arrivo il rivale di Tesla Model Y

Questo progetto dovrebbe segnare l’inizio di una nuova era per le auto elettriche di BMW.

Oliver Zipse, capo del gruppo tedesco, ha dichiarato senza mezzi termini di considerare la Neue Klasse come “un reset completo dell’automobile e della nostra concezione della mobilità”. Il marchio aveva già annunciato una berlina delle dimensioni della Serie 3 pronta per il 2025. Oliver Zipse ha dichiarato, in occasione dell’ultima presentazione dei risultati finanziari di BMW, che ci sarà anche un SUV sportivo.

Quindi la BMW non si limiterà a inseguire la Tesla Model 3, ma si dedicherà anche alla Model Y. A dimostrazione dell’importanza di questi veicoli, il capo pensa che i modelli Neue Klasse rappresenteranno più della metà delle vendite di BMW entro la fine del decennio!

Questi veicoli saranno iperconnessi e porteranno BMW al livello successivo di guida autonoma. Particolare attenzione sarà data anche alla sostenibilità, soprattutto nella scelta dei materiali. Questo approccio è stato annunciato con il concept di i Vision Circular. Sono già allo studio anche versioni a idrogeno.

Oliver Zipse ha già fatto sapere che BMW presenterà un’anteprima della prima Neue Klasse al prossimo Salone dell’Auto di Monaco, nel settembre 2023.