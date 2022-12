BMW ha dettagliato i prezzi e le specifiche della sua berlina ammiraglia Serie 7 di settima generazione, attesa per il 2023. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

BMW Serie 7 2023: prezzo, uscita e caratteristiche

Come già detto, la i7 è la prima volta che la Serie 7 è disponibile con alimentazione completamente elettrica.

È in grado di competere con vetture del calibro della Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. La BMW 740i del 2023 è alimentata da un motore a benzina sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri con un sistema mild-hybrid da 48V, con una potenza totale di 380 CV e 540 Nm di coppia. Il sistema mild-hybrid a 48V è in grado di produrre fino a 12 CV e 200Nm e viene utilizzato come motorino di avviamento per accendere il motore a combustione.

È anche in grado di agire come un generatore e di recuperare l’energia cinetica durante le manovre di rallentamento e di frenata. La i7 xDrive60 completamente elettrica è alimentata da un doppio motore elettrico che produce 543 kW e 745 Nm. È abbinata a un pacco batterie da 106 kWh e BMW dichiara un’autonomia fino a 625 km nel ciclo WLTP. I proprietari della i7 xDrive60 ricevono di serie anche una BMW Wallbox di terza generazione.

Interni

La nuova BMW Serie 7 è più grande in ogni singola dimensione rispetto al modello precedente e presenta una serie di nuovi elementi di design. Il frontale della nuova Serie 7 è dominato da un’enorme griglia a doppio rene illuminata e affiancata da una configurazione dei fari sdoppiata con tecnologia LED adattiva e interni in cristallo Swarovski.

Il profilo laterale della Serie 7 è descritto come “monolitico” dalla casa automobilistica tedesca e presenta un’interpretazione angolare della linea Hofmeister dell’azienda.

Come per altri nuovi modelli e aggiornamenti recenti di BMW, la Serie 7 e la i7 sono dotate di un display curvo contenente un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen per l’infotainment da 14,9 pollici. Un’altra novità di rilievo per gli interni è lo schermo BMW Theatre da 31,3 pollici a 8K per i passeggeri posteriori, che si abbassa dal padiglione. È disponibile di serie sulla i7 xDrive60 e come optional sulla 740i.

La BMW ha utilizzato diversi elementi sostenibili per gli interni della nuova Serie 7, tra cui il rivestimento del pavimento in filato sintetico e le finiture in bottiglie di PET riciclate per l’headliner e i montanti.

Trasmissioni

La BMW 740i del 2023 è alimentata da un motore a benzina sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri con un sistema mild-hybrid da 48V, con una potenza totale di 380 CV e 540 Nm di coppia. Il motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e la trazione viene inviata solo alle ruote posteriori. BMW dichiara che la 740i è in grado di effettuare lo sprint da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Prezzo e uscita

La versione elettrica arriverà nella primavera del 2023 per un prezzo di listino che parte dai 146.000 euro.

