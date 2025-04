Scopri come gli studenti dello IED hanno immaginato l'auto sportiva del futuro, accessibile e innovativa.

Un sogno accessibile per le nuove generazioni

La Rapida, la nuova concept car presentata a Torino, rappresenta un’innovativa visione del futuro automobilistico. Ideata dagli studenti del Master in Transportation Design dello IED, in collaborazione con Italdesign e altri partner, questa vettura non è solo un esercizio di stile, ma un vero e proprio manifesto delle aspirazioni delle nuove generazioni. L’obiettivo era chiaro: progettare un’auto sportiva accessibile, lontana dalle hypercar inarrivabili, ma capace di catturare l’immaginazione di chi cerca emozioni su strada.

Design e ispirazione: un mix di tradizione e modernità

Il design della Rapida è frutto di un’interpretazione personale e collettiva, dove ogni studente ha potuto esprimere la propria creatività. La vettura si distingue per linee pulite e un profilo slanciato, che ricorda le piccole sportive del passato, come le Fiat 850 Coupé e le Ford Puma. Il frontale, con elementi che richiamano le moderne Toyota e Nissan, si sposa con un posteriore che evoca la sportività di modelli iconici come la Honda NSX e la Porsche. Questo mix di riferimenti rende la Rapida un’auto dal design “neutro”, capace di adattarsi ai gusti di una clientela giovane e dinamica.

Un progetto senza vincoli: la versatilità della Rapida

La Rapida non è solo un prototipo di design, ma un progetto versatile, concepito per poter essere realizzato con diverse tipologie di alimentazione. Con una lunghezza di 4,51 metri, una larghezza di 1,86 e un’altezza di 1,28, la coupé presenta un passo generoso di 2,80 metri, che promette comfort e stabilità. Gli studenti hanno lavorato senza vincoli precisi, immaginando una vettura che potesse essere prodotta senza eccessive modifiche, rendendo la Rapida un’auto potenzialmente realizzabile e non solo un sogno irraggiungibile.

Un tour per far conoscere la Rapida

La concept car sarà esposta in diverse location, a partire dalla Milano Fashion Week, dove avrà l’opportunità di farsi conoscere da un pubblico più ampio. Questo tour rappresenta un’importante occasione per gli studenti di mostrare il frutto del loro lavoro e della loro creatività. La Rapida, pur essendo un modello statico privo di interni definitivi, è destinata a lasciare un segno nel panorama automobilistico, stimolando discussioni e riflessioni sul futuro delle auto sportive.