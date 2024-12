Un’icona dell’automobilismo italiano

Negli anni ’90, la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione rappresentava il massimo della tecnologia automobilistica italiana. La sua fama è stata ulteriormente amplificata dalla trasformazione operata da Zagato, che ha dato vita alla Lancia Hyena, un’auto che è diventata un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati. Con soli 24 esemplari prodotti, la Hyena è considerata una delle Lancia più rare e desiderate di sempre, un vero tesoro per i collezionisti.

Dettagli dell’asta

Attualmente, una Lancia Hyena del 1992 è in vendita all’asta presso ISSIMI, con un prezzo base di 299.000 dollari (circa 282.000 euro). Questo esemplare ha percorso solo 19.387 miglia (31.200 km) e si trova in condizioni impeccabili, grazie a un restauro recente che ha riportato l’auto al suo antico splendore. Durante il restauro, la vernice rossa originale è stata sostituita con un elegante Grigio Alloy, una tonalità che richiama il mondo Ferrari, mentre gli interni sono rivestiti in un raffinato turchese di Alcantara.

Prestazioni e caratteristiche tecniche

Sotto la carrozzeria personalizzata da Zagato, la Hyena conserva il potente motore 2.0 turbo a quattro cilindri della Lancia Delta HF Integrale, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Durante il restauro, la potenza del motore è stata aumentata da 210 a 350 CV, offrendo prestazioni straordinarie. Il suono del motore è accentuato da uno scarico aggiornato, che rende l’esperienza di guida ancora più coinvolgente. L’attuale proprietario afferma che l’auto si trova in condizioni eccezionali, e le immagini disponibili sembrano confermare questa affermazione.

Un pezzo di storia automobilistica

La Lancia Hyena non è solo un’auto, ma un pezzo di storia dell’automobilismo italiano. La produzione inizialmente prevista da Zagato era di 500 unità, ma a causa di difficoltà nella fornitura dei telai, solo 24 esemplari sono stati assemblati. Questo rende ogni Hyena un oggetto di grande valore e rarità. La storia di questa vettura è affascinante e rappresenta un capitolo importante nella tradizione automobilistica italiana, unendo design, prestazioni e passione.