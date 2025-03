Introduzione alla smart #5

La smart #5 si prepara a fare il suo ingresso nel mercato italiano, dopo aver debuttato con successo in Germania, Finlandia, Norvegia e Islanda. Questo modello rappresenta un passo significativo per il marchio, essendo il più grande mai realizzato dalla casa automobilistica. La disponibilità in Italia è prevista per il secondo o terzo trimestre del 2025, con un prezzo base di 47.934,45 euro. Gli appassionati di auto elettriche possono già iniziare a prepararsi per l’apertura degli ordini, che avverrà nelle prossime settimane.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

La smart #5 si distingue per la sua capacità di ricarica, che raggiunge i 400 kW, un valore quasi record per le auto elettriche vendute in Europa. La gamma della smart #5 comprende cinque allestimenti: Pro, Pro+, Premium, Pulse e Summit Edition. La versione Pro è dotata di una batteria LFP da 74,4 kWh netti, che offre un’autonomia di 465 km e può essere ricaricata fino a 150 kW in corrente continua (CC) e 11 kW in corrente alternata (AC). La trazione posteriore è garantita da un motore da 250 kW.

Varianti e dotazioni di serie

Le altre versioni della smart #5 sono equipaggiate con una batteria NMC da 94 kWh netti, ricaricabile fino a 400 kW in DC e 22 kW in AC. Le varianti Pro+ e Premium offrono una potenza di 267 kW e un’autonomia dichiarata di 590 km. Le versioni Pulse e Summit Edition, invece, presentano una trazione integrale con un doppio motore elettrico da 432 kW, ma l’autonomia scende a 540 km. Già dalla versione Pro, la smart #5 include di serie un tetto panoramico, cerchi da 19”, portellone elettrico, sedili riscaldabili e regolabili elettricamente, telecamera a 360° e luci d’ambiente in 256 colori.

Accessori e personalizzazioni

La Pro+ aggiunge sedili in pelle e una strumentazione digitale avanzata, con un quadro strumenti da 10,25” e un display centrale da 13” OLED. La Premium si distingue per l’impianto audio Sennheiser da 20 altoparlanti, mentre la Pulse offre modalità di guida specifiche per l’off-road. Infine, la Summit Edition presenta un design esclusivo con inserti dedicati e badge identificativi, oltre a cerchi da 20”. Con queste caratteristiche, la smart #5 si propone come un’opzione interessante per chi cerca un SUV elettrico versatile e ricco di tecnologia.