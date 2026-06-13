La storia di Eros Gagliardi, il ragazzo che ha lottato per tornare a giocare a calcio

Eros Gagliardi, un giovane di 18 anni di Milano, ha vissuto una vita intensa e appassionata, segnata da una grande passione per il calcio e da una lotta coraggiosa contro la miocardite. La sua storia, tra sogni infranti e vittorie personali, si è purtroppo conclusa in modo tragico in un incidente in monopattino.

Una passione per il calcio e una diagnosi inattesa

Eros era un appassionato di calcio, un sogno che condivideva con suo padre Rudy, tifoso del Milan. La sua vita è cambiata quando, a soli 14 anni, gli è stata diagnosticata la miocarditeuna malattia cardiaca che lo ha costretto a lasciare i campi da calcio. «Quando mi hanno diagnosticato la miocardite è come se mi avessero dato una pugnalata al cuore», aveva raccontato Eros, pensando che tutti i suoi sogni fossero svaniti.

Il supporto dei medici e della famiglia

Grazie al supporto dei medici del Ospedale Buzzi e del San RaffaeleEros ha ritrovato la fiducia e la speranza. «Parlando con specialisti e con il supporto dei miei genitori ho capito che ci avrei messo un po’ di tempo ma sarei ritornato a calpestare di nuovo i campi da calcio», aveva dichiarato. La sua determinazione e la voglia di tornare a giocare lo hanno portato a riottenere l’abilitazione per lo sport agonistico e a trovare una nuova squadra, le giovanili dell’Idrostar di Cesano Boscone.

La tragedia in monopattino

La vita di Eros si è spezzata giovedì notte in un incidente in monopattino a viale dell’Innovazione alla Bicocca. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico guidato da un amico quando si è scontrato con una utilitaria. L’impatto è stato fatale: Eros è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente del monopattino e la ragazza alla guida dell’auto hanno riportato ferite lievi.

Le indagini e le dinamiche dell’incidente

Gli agenti della Polizia locale hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: il monopattino, proveniente da viale Pirelli, ha percorso via Caldirola in direzione di piazzale Egeo e, arrivato all’incrocio con viale dell’Innovazione, ha proseguito senza dare la precedenza, scontrandosi con la parte frontale di una Kia Picanto. Sul posto non sono stati trovati caschi indossati dai due occupanti del monopattino. La conducente dell’auto è risultata negativa ad alcol e droga. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro dei veicoli coinvolti.

La storia di Eros Gagliardi è un esempio di coraggio e determinazione, un giovane che non si è arreso di fronte alle avversità e che ha lottato per realizzare il suo sogno. La sua passione per il calcio e la sua lotta contro la miocardite rimangono un esempio per tutti coloro che credono nei propri sogni.