Scopri come la Lamborghini ha rivoluzionato le operazioni della Polizia italiana in due decenni.

Una storia di eccellenza e innovazione

Nel 2004, la Polizia di Stato italiana ha avviato una collaborazione unica con Lamborghini, un marchio sinonimo di prestazioni e lusso. Questo legame è stato sancito dalla consegna della prima Lamborghini Gallardo, un’auto che non solo ha catturato l’attenzione per il suo design accattivante, ma ha anche dimostrato di essere un veicolo altamente funzionale per le operazioni di emergenza. Da quel momento, la Gallardo ha rappresentato un simbolo di innovazione e rapidità, utilizzata in oltre 200 trasporti di organi espiantati e in più di 1.500 eventi di educazione stradale in tutta Italia.

Le supercar al servizio della comunità

La Lamborghini Gallardo, dotata di un potente motore V10 da 5 litri, ha segnato l’inizio di una nuova era per le forze dell’ordine italiane. La sua velocità massima di 325 km/h e le tecnologie avanzate, come la fasatura variabile delle valvole, hanno reso questo veicolo ideale per le missioni di pattugliamento e le operazioni di emergenza. Nel 2005, una seconda Gallardo è stata consegnata a Bologna, equipaggiata con un vano refrigerato per il trasporto di organi, dimostrando l’impegno della Polizia per la salvaguardia della vita umana.

Nuove aggiunte alla flotta della Polizia

Nel corso degli anni, la flotta della Polizia di Stato si è arricchita di nuovi modelli Lamborghini, tra cui la Huracán LP 610-4, ricevuta nel 2014 e nel 2017. Con 610 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, la Huracán ha stabilito nuovi standard di prestazioni. Questo veicolo non è stato solo un simbolo di potenza, ma ha anche svolto un ruolo cruciale nelle campagne di educazione stradale, contribuendo a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sicurezza stradale.

L’ultima arrivata: Lamborghini Urus Performante

Nel dicembre 2023, la Polizia di Stato ha accolto la Lamborghini Urus Performante, un SUV che combina prestazioni eccezionali e funzionalità. Con un motore V8 biturbo da 666 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, l’Urus è dotato di tecnologie all’avanguardia per garantire la sicurezza durante le operazioni. Questo veicolo rappresenta l’ultima evoluzione della collaborazione tra Lamborghini e la Polizia, continuando a dimostrare come l’innovazione possa essere al servizio della comunità.