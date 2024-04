Lamborghini Huracan Sterrato: prezzo, velocità massima e scheda tecnica

La nuova Lamborghini Huracan Sterrato è decisamente interessante, ma sarà l’ultimo modello non elettrificato del marchio. Ecco tutte le sue caratteristiche nel dettaglio.

Esterni e colori della nuova Lamborghini Huracan Sterrato

Nessuno confonderà gli esterni della Lamborghini Huracan Sterrato con quelli di una normale Huracan. È vero, appartiene chiaramente alla stessa famiglia, ma le modifiche apportate alla Sterrato per l’uso in fuoristrada hanno avuto un effetto di trasformazione sul suo aspetto.

Nella parte anteriore, la Huracan Sterrato 2023 condivide un’impronta dei fari principali simile a quella della Huracan standard, ma dispone di luci LED orizzontali aggiuntive disponibili come optional per il muso. Più in basso nella parte anteriore, c’è una piastra antisdrucciolo che protegge la parte inferiore, e questi miglioramenti protettivi continuano lungo le fiancate.

Robusti parafanghi imbullonati incorniciano nuovi cerchi da 19 pollici avvolti da pneumatici Bridgestone Dueler AT002 personalizzati. La Lamborghini afferma che questi pneumatici sono in grado di adattarsi a qualsiasi condizione e superficie e sono dotati di tecnologia run-flat.

Velocità massima e scheda tecnica

Lamborghini ha confermato che il motore della Huracan Sterrato sarà una versione del suo incredibile V10. Con una cilindrata di 5,2 litri, produce 602 CV e raggiunge una velocità massima di 260 km/h. Il V10 invia la potenza a tutte e quattro le ruote ed è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione LDF a sette rapporti. Tuttavia, è la capacità della Huracan Sterrato di essere messa a dura prova in natura che la distinguerà da quasi tutte le altre supercar. È dotata di un differenziale posteriore autobloccante meccanico, di uno sterzo integrale e di un sistema LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics System) aggiornato.

Le modalità Strada e Sport sono state specificamente calibrate, e c’è una modalità Rally per le condizioni di bassa aderenza, una novità assoluta per qualsiasi Huracan. I freni carboceramici sono di serie, con sei pistoni davanti e quattro dietro.

Interni e carico

La Lamborghini non ha stranamente condiviso immagini ufficiali degli interni della Sterrato, ma siamo riusciti a vederli attraverso il nuovo configuratore. Gli interni della Lamborghini Huracan Sterrato condividono il layout di base con la Huracan Evo, ma presentano un paio di modifiche uniche per questo modello.

I sedili della Lamborghini Huracan Sterrato sono rivestiti in Alcantara Verde Sterrato. Come per gli esterni, ci sono più colori che possono essere coperti qui, tra cui oltre 60 tonalità di pelle. Tra queste, la pelle nera con colori a contrasto come Arancio Dryope (rosso), Blu Amon (blu), Bianco Leda (bianco) e Verde Hydra (verde).

Il cruscotto e il rivestimento del tetto sono rifiniti in Alcantara, conferendo all’abitacolo un aspetto grintoso, anche se il design di base è invecchiato negli ultimi anni. Come optional, la Lamborghini consente di aggiungere un roll bar in titanio, il sistema audio Sensonum e persino un estintore.

Prezzo

Il costo dell’auto è di circa 262.000 euro.

