Era già il più sportivo dei super-SUV, ma Lamborghini non ha esitato un secondo ad aggiungere qualcosa in più a questa variante Performante della sua Urus.

La Lamborghini Urus Performante è una creatura impressionante. Ultimamente è stato un periodo frenetico per i super-SUV. Tra l’Aston Martin DBX707 arrivata con i suoi… 707 CV e la Ferrari la cui Purosangue ha un 6.5 V12 da 725 CV, era tempo che la Lamborghini facesse un lifting alla sua Urus nata nel 2018.

Lamborghini Urus Performante: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motori e peso

Naturalmente è stato aggiunto un simbolico mestolo di cavalli al 4.0 V8 Bi-turbo, che per l’occasione passa da 650 a 666 CV, mentre la generosa coppia rimane invariata a 850 Nm.

Per guadagnare qualche decimo di secondo in più in accelerazione – ora solo 11,5 secondi rispetto ai 12,8 secondi per passare da 0 a 200 km/h – il rapporto peso/potenza beneficia di una riduzione di peso di 47 kg (2.150 kg annunciati) ottenuta grazie all’uso del carbonio per il tetto, il cofano forato con fori per l’evacuazione dell’aria calda e la parte inferiore della carrozzeria.

A tutto ciò si aggiungono ruote più leggere di 6,3 kg e uno scarico in titanio che consente di risparmiare 10,4 kg.

Design

Mentre le alette in carbonio a vista alleggeriscono il profilo di questo SUV non troppo alto (solo 1,62 m per una lunghezza di 5,14 m), i progettisti hanno anche reso i paraurti un po’ più virili e aggiunto estrattori d’aria nella parte posteriore delle ruote posteriori.

Insomma, poco rispetto alle evoluzioni del telaio, che abbandona le sospensioni pneumatiche (rimaste sulla Urus S), qui sostituite da molle metalliche con tarature più sportive. La carreggiata allargata di 16 mm e l’altezza di marcia abbassata di 20 mm si combinano con impostazioni più sportive per lo smorzamento controllato, l’antirollio attivo, le quattro ruote sterzanti e un differenziale posteriore attivo in aggiunta al Torsen centrale.

Disponibilità di pneumatici da corsa

L’intero pacchetto può essere completato con pneumatici morbidissimi Pirelli, Trofeo R semi-slick. Il miracolo avviene con questi nuovi assetti in grado di sfruttare perfettamente questi pneumatici da corsa. Una volta raggiunta la temperatura, questi pneumatici Pirelli aderiscono così bene all’asfalto da cancellare in gran parte il peso di questa macchina pazzesca.

Prestazioni

Grazie all’elettronica finemente messa a punto, questa Urus Performante riesce persino a trovare un equilibrio tra il leggero sovrasterzo mantenuto in accelerazione e il posizionamento della ruota posteriore in caso di frenata brusca. Certo, gli enormi dischi anteriori in carboceramica da 440 mm (poco più di 17 pollici, un cerchio da Clio!) con 10 pistoncini hanno un lavoro pazzesco alla fine del rettilineo, vista la furia del V8 a ogni uscita di curva, che urla ancora più forte con il suo nuovo scarico.

