La nuova era di Land Rover alla Dakar

La storica partecipazione di Land Rover alla Dakar 2026 segna un momento cruciale per il marchio britannico, che ha deciso di affrontare questa sfida estrema con un team ufficiale. Dopo anni di preparazioni amatoriali, la casa automobilistica ha finalmente deciso di scendere in campo con un modello che promette prestazioni eccezionali: la Defender Octa V8 Twin Turbo mild-hybrid da 4,4 litri. Questo veicolo non solo rappresenta un’evoluzione tecnologica, ma anche un ritorno alle origini per un marchio che ha fatto la storia del rally-raid.

Potenza e prestazioni senza precedenti

La Defender Octa è equipaggiata con un motore capace di erogare ben 635 CV e una coppia massima di 800 Nm, rendendola una delle vetture più potenti mai realizzate da Land Rover. Con una velocità massima di 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, questo modello è progettato per affrontare le condizioni più estreme del deserto. Le modifiche apportate per la competizione, pur minime, garantiranno la sicurezza necessaria per affrontare le sfide della Dakar, rendendo la Defender non solo un veicolo da corsa, ma anche un simbolo di ingegneria avanzata.

Un passo verso il futuro del rally-raid

Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione: “Affrontare un evento com’è il rally-raid, il più impegnativo al mondo, rappresenta un test definitivo per la nostra Defender”. La decisione di allinearsi con la FIA e l’ASO per sviluppare nuovi regolamenti per la categoria Stock è un passo significativo verso l’innovazione nel settore. Con un anno di preparazione davanti, il team di Land Rover è già in fase avanzata, pronto a dimostrare le capacità della Defender in una competizione di così alto livello.

Un ritorno alle origini

La partecipazione ufficiale alla Dakar segna un ritorno alle origini per Land Rover, che ha una lunga storia di successi nel rally-raid, avendo vinto la prima edizione nel 1979. Negli anni ’80, il marchio ha supportato vari team, ma questa è la prima volta che si presenta con un proprio team ufficiale. La scelta di puntare sulla Defender, un modello iconico, è una dichiarazione di intenti: Land Rover vuole dimostrare che i suoi veicoli di serie possono competere ai massimi livelli, combinando tradizione e innovazione.