Un’auto leggendaria in vendita

Per la prima volta nella storia, la Spirit of America Sonic I, l’auto che ha segnato un’epoca nel mondo della velocità, è in vendita. Questo straordinario veicolo, progettato da Craig Breedlove, ha fatto la storia raggiungendo velocità incredibili e ora sarà battuto all’asta da RM Sotheby’s nel febbraio 2025. Con una stima di prezzo che varia tra i 500.000 e 1.000.000 di dollari, rappresenta un’opportunità unica per collezionisti e appassionati di automobili.

Il record di velocità

La Spirit of America Sonic I ha stabilito un record mondiale di velocità terrestre, raggiungendo la straordinaria velocità di 600,601 mph (circa 966 km/h) sulle famose distese salate di Bonneville, nello Utah. Questo risultato è stato possibile grazie all’innovativo motore GE J79 turbojet, originariamente progettato per aerei da combattimento come il F-4 Phantom II. Con una spinta massima di 17.900 lbf, la Sonic I ha superato i suoi rivali, costringendoli a ripensare le loro strategie di progettazione.

Innovazione ingegneristica

La Sonic I non è stata solo un’auto da record, ma ha anche rappresentato un punto di svolta nell’ingegneria automobilistica. È stata una delle prime auto a utilizzare un motore a turbina jet, un approccio che ha ridefinito gli standard per i veicoli da record successivi. Questo metodo innovativo ha permesso di spingere oltre i limiti della tecnologia automobilistica tradizionale, aprendo la strada a nuove possibilità nel settore. Non solo Craig Breedlove ha fatto la storia, ma anche sua moglie, Lee Breedlove, ha stabilito il record di velocità femminile nello stesso anno, raggiungendo i 308,506 mph (circa 496,49 km/h).

Un’opportunità irripetibile

Dopo anni di esposizione al Indianapolis Motor Speedway Museum, la Spirit of America Sonic I è pronta per una nuova avventura. L’asta rappresenta non solo un’opportunità per possedere un pezzo di storia, ma anche un simbolo dell’audacia e dell’innovazione che caratterizzano il mondo delle corse ad alta velocità. Per gli appassionati di automobili e per i collezionisti, questa è un’occasione da non perdere. Per ulteriori informazioni sull’asta e per registrarsi, è possibile visitare il sito ufficiale di RM Sotheby’s.