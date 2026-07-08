Laudoracing Models presenta la riproduzione in scala della Fiat 124 Special T

Laudoracing Models ha annunciato una riproduzione in scala 1:18 della Fiat 124 Special T, disponibile in preordine in sei colori diversi.

La passione per le auto d’epoca trova nuova espressione grazie alla Fiat 124 Special T in scala 1:18, presentata da Laudoracing Models. Questo modello, realizzato in resina, è un omaggio dettagliato a una delle berline più iconiche del suo tempo.

Disponibile in preordine, la riproduzione cattura l’essenza della vettura originale con una precisione che delizierà i collezionisti più esigenti. La scelta dei materiali e l’attenzione ai dettagli rendono questo modello un pezzo da collezione imperdibile.

Una palette di colori che racconta un’epoca

La Fiat 124 Special T in scala 1:18 è proposta in sei tonalità ufficiali: blu scurobiancorossoverdeazzurro e un particolare avorio scuro. Ogni colore è stato selezionato per evocare l’eleganza e il fascino della berlina originale.

La calandra con i quattro fari circolari elemento distintivo della versione sportiva, è riprodotta con una precisione sorprendente. Le sottili cornici cromate e i paraurti ben proporzionati trasmettono un senso di aggressività elegante tipico delle linee della Fiat 124 Special T.

Il profilo del modello è stato replicato con misure corrette, e i passaruota, spesso difficili da riprodurre in scala, mostrano un livello di dettaglio impressionante. Al posteriore, i gruppi ottici rettangolari, il piccolo stemma identificativo e il sottile scarico sotto il paraurti cromato completano l’aspetto autentico della vettura.

Dettagli interni che raccontano una storia

All’interno, i sedili sono rivestiti nelle tonalità caratteristiche, abbinate con cura ai colori esterni. Il volante sottile e la plancia orizzontale tipiche delle Fiat dell’epoca, sono riprodotti con fedeltà. Naturalmente, trattandosi di una riproduzione in resina, non sono previste parti apribili.

La scelta di Laudoracing Models di privilegiare la fedeltà delle forme e la qualità delle finiture rispetto alla funzionalità è una testimonianza dell’attenzione ai dettagli. La sensazione generale è quella di un modello sviluppato da appassionati che conoscono bene il soggetto rappresentato.

La Fiat 124 Special T in scala 1:18 andrà a occupare un posto speciale nelle collezioni degli appassionati. I modelli, attualmente prenotabili sul sito ufficiale, saranno prodotti in 299 pezzi per ogni colore e le consegne inizieranno tra dicembre e gennaio al prezzo di 125,90 euro.