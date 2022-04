Quando si parla di Claudio Cecchetto si fa fatica ad associarlo ad un solo ruolo. Stiamo parlando di uno dei più famosi disc-jockey, produttori discografici e presentatori italiani. Non molti sanno che Cecchetto ha una grande passione per le auto, come ha spiegato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Secondo il presentatore l’auto, oltre ad essere un mezzo di trasporto, è anche uno specchio della personalità del conducente.

La prima auto di Claudio Cecchetto: Fiat 500 L

La prima auto di Claudio Cecchetto è stata una Fiat 500 L. Legatissimo a quella vettura, il disc-jockey ha raccontato che spesso si affacciava dal balcone della sua abitazione per controllare che non gliela rubassero. La sua Fiat 500 L gli è stata anche utile per fare un paragone economico tra i costi dei veicoli prima ed oggi.

Le auto più belle: Citroen e Audi

Cecchetto ricorda inoltre le auto più belle che ha posseduto. Partendo dal secondo gradino del podio abbiamo una vecchia Audi A8, che sembrava una A4 ma era un po’ più grande. Il primo posto dela classifica di Checchetto lo occupa la Citroen DS del 1995. Cecchetto, a proposito dalla Citroen soprannominata lo squalo, ha dichiarato: “Per me è l’auto più bella in assoluto e non capisco perché non l’abbiano rifatta“.

Cecchetto sceglie una BMW elettrica per il futuro

Dal passato al presente. Claudio Cecchetto ha deciso che la sua prossima auto sarà una BMW i3, che, la definisce: “bella, comoda, agile nel traffico e con un’autonomia accettabile“. Il perchè di questa scelta è dato dal fatto che secondo il presentatore la transizione ecologica non è importante, ma fondamentale. Cecchetto ha inoltre spiegato che “per auto e moto è successo come con la musica: la passione rimane, ma non c’è più il concetto del possesso, sostituito dall’affitto, dallo sharing.

La voglia di guidare rimane, di acquistare, meno“.