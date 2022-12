Quali sono le auto di Davide Cironi? Ebbene, attualmente il fondatore di Drive Experience è particolarmente legato a un’auto in particolare.

Cironi, originario de L’Aquila, vanta 481.000 iscritti su YouTube e ha provato modelli a dir poco straordinari.

Proprio due anni fa ha avuto modo di provare l’auto dei suoi sogni: una F40!

Che sia questa l’auto presente nel suo garage? Scopriamolo.

Le auto di Davide Cironi: modelli e caratteristiche

Porsche 911

La sua fedele compagna è una Porsche 911 nera risalente al 2001. La storia che fa da sfondo a quest’auto è davvero interessante e nostalgica. Cironi la acquistò prima di fondare Drive Experience ed era in condizioni pressoché pessime: niente motore e usura a dir poco drastica.

Cironi decise così di acquistarla per pochissimi soldi e di prendersene cura con molta calma, andando a risolvere tutte le varie problematiche che caratterizzavano questa povera creatura.

Ora è come nuova, nonostante abbia la sua età! Cironi è particolarmente legato alla sua Porsche e non ha intenzione di abbandonarla. Secondo quanto affermato da lui, “continua a farle regalini spesso e volentieri per tenerla in forma”.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo gomme Michelin Pilot Sport CUP 2, assetto Road & Track Ohlins by Andreani, cerchi GT3, aspirazione, paraurti anteriore proveniente da una 996 GT3 e molto altro ancora.

Tuttavia, pare che nel suo garage stiano arrivando nuove sorelle di cui non conosciamo l’identità. La 911 moderna vanta un 3.0 cilindri Bozer Biturbo ed eroga 385 cavalli e 450 Nm di coppia. Lo 0-100 viene coperti in 4.2 secondi, con un limite di giri corrispondente a 6.500.

La velocità massima è di 293 km/h.

Per gestire questa potenza serve il famoso PDK a doppia frizione a 7 rapporti. Insomma, un vero e proprio gioiellino da custodire con cura e tanto, tanto amore! Chissà quali saranno le future auto di Cironi…

