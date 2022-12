Le auto di Maradona erano un tripudio di lusso, design e puro divertimento. L’iconico calciatore argentino ha conquistato milioni di appassionati, ma anche le sue auto erano decisamente straordinarie.

Vediamo insieme tutti i modelli posseduti da Maradona.

Le auto di Maradona: tutte le vetture appartenute al calciatore

Le Ferrari

No, Maradona non ha posseduto solo una Ferrari. Numerose volte è stato immortalato con la sua amata Ferrari Testarossa nera. La creatura vantava un motore 12 cilindri con 390 CV. Si trattava di un modello piuttosto raro, dato che il suo colore non era particolarmente diffuso.

Quanto valeva? Complessivamente 430 mila dollari, escludendo le spese legate al colore (130 mila solo quest’ultimo). Tuttavia, oltre alla Testarossa erano presenti anche la Ferrari F40 (V8 da 478 CV) e la F3555 (sempre con un V8).

Fiat 128

Una bella differenza con le creature del Cavallino Rampante, ma la primissima auto del calciatore fu proprio questa! Nel 2003 è stata acquistata da Martìn Varrone per poi essere restaurata accuratamente.

Porsche 924

Maradona acquistò questa Porsche nel 1979, una coupé a due posti con un motore anteriore due litri.

BMW ed elettriche

Negli anni successivi, Maradona fu immortalato anche con auto più moderne e tecnologiche. Il calciatore provò infatti un monster truck, una coupé BMW e una BMW i8. La i8 è stata commercializzata dal 2014 al 2020. Il prezzo al 2020 da nuova era di 150.100€. Una cifra davvero importante ma plausibile dato che si sta acquistando una vettura unica nel suo genere.

Il prezzo sul mercato dell’usato vede esemplari con pochi chilometri a metà del prezzo da nuova che permettono di realizzare un ottimo investimento. Il modulo di quest’auto ha un nome specifico, ovvero LifeDrive.

La parte relativa al Drive è un telaio in alluminio al cui interno trovano posto i due motori, quello elettrico da 131 cavalli all’anteriore ed al posteriore un tre-cilindri endotermico a benzina 1.5 di cilindrata che sviluppa una potenza di 231 cavalli.