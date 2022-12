Siete curiosi di conoscere le auto di Noemi? La celebre cantante romana ha avuto successo nel 2009, dopo aver partecipato alla seconda edizione di X Factor. Da allora, la sua musica è stata apprezzata da milioni di persone, grazie alla sua voce particolare ed estremamente coinvolgente.

Ma quali sono le sue auto? Ebbene, sebbene non ci siano delle informazioni precise in merito, la giovane cantante è stata immortalata diverse volte con alcuni modelli molto interessanti.

Le auto di Noemi: i modelli preferiti della cantante

Ford Fiesta

Nel 2017, la cantante è stata ben felice di partecipare a un Guinness dei Primati. Noemi ha infatti guidato una Ford Fiesta per circa 10 ore, seguita dal funzionario del Guinness World Record in modo da valutare che non ci fossero violazioni di velocità.

Il modello scelto era la nuova Ford Fiesta di quell’anno, dotata del sistema audio B&O Pay, con uno schermo touch nella plancia da 8 pollici. Grande protagonista un subwoofer installato nel bagagliaio e un diffusore per medie frequenze sul cruscotto.

L’auto è disponibile in 5 allestimenti: Titanium, Vignale, Active, ST-Line e ST. Che sia bastata per far innamorare la cantante?

In sella alla Honda!

Alla cantante non piacciono solo le auto! Sul suo account Instagram, la giovane è stata immortalata su una Honda.

Coda alta e mani sul manubrio: Noemi sembra davvero a suo agio su questa moto e, come scrive nella didascalia, è pronta a sgasare!

Non sappiamo se si tratti di una semplice foto o se la moto appartenga davvero alla cantante, ma sembra sicuramente sapere il fatto suo!

Jaguar E-Pace

Un altro scatto mostra la cantante alle spalle di una imponente Jaguar E-Pace. Il design interno propone il giusto connubio tra tecnologia ed eleganza. L’abitacolo è stato realizzato con materiali di elevata qualità e accuratamente selezionati, presentando un’alternanza costante tra le plastiche morbide tipiche della plancia centrale e i rivestimenti in pelle.

La plancia, inoltre, ospita un display touchscreen da 11,4” tramite il quale è possibile gestire il sistema di infotainment Pivi Pro, compatibile con Android Auto e Apple Car Play, e accedere a svariate funzioni che esaltano l’innovativo apparato tecnologico montato sul crossover inglese.

Insomma, non sappiamo quali siano le effettive auto di Noemi, ma la cantante è sicuramente interessata a questo mondo!