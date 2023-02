Le auto di Gisele Bunchen sono diverse e incredibilmente lussuose. Da alcuni modelli iconici ad altri meno popolari, ogni singola auto ha delle caratteristiche specifiche. Scopriamo alcune curiosità in merito.

Le auto di Gisele Bundchen: i modelli di lusso

Audi A8

Questo modello ha un motore V8 da 4,2 litri ed eroga ben 335 CV. Inutile dire che quest’auto è incredibilmente lussuosa e perfetta per la modella.

Tuttavia, nel suo garage è presente una seconda Audi, una S8. Questo motore V8 TFSI eroga 510 CV ed è incredibilmente veloce.

Lexus RX400H

Forse meno popolare rispetto agli altri modelli che leggerete in questa lista. Questa Lexus è stata acquistata nel 2009 per 47.000 dollari, ed è un’altra creatura molto interessante.

Inoltre, è perfetta per la famiglia ed è un’auto a basse emissioni.

La modella, non a caso, è incredibilmente attenta all’ambiente. Ciò si può notare anche dalla sua casa e dalle scelte di design che ha adottato.

Range Rover HSE LUX

Questa è una delle vetture maggiormente preferite dalla modella.

Lo capiamo bene: si tratta di un’auto in grado di regalare comfort, sportività e divertimento al tempo stesso.

Il suo motore è un V6 da 3,0 litri ed eroga 345 CV.

Mercedes-Benz Classe SL

Un vero e proprio evergreen del mondo automobilistico che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Bunchen la acquistò per ben 222.000 dollari, ma il costo elevato è decisamente giustificato.

Jeep Grand Cherokee

Acquistata per 44.000 dollari, questo SUV è perfetto per la famiglia e per ogni esigenza. In grado di circolare su qualsiasi terreno senza la minima difficoltà, Bunchen ama quest’auto per la sua grande versatilità e sicurezza.

