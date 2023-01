Curiosi di conoscere tutte le auto di Brian O’Conner? Sono state davvero tante. Brian è stato uno dei personaggi più iconici di Fast & Furious. Interpretato dall’attore Paul Walker, O’Conner era un agente dell’FBI che si infiltrava nella scena delle corse illegali per sgominare un’organizzazione criminale.

Con il suo fascino e il suo senso dell’onore, O’Conner è diventato rapidamente il favorito dei fan e ha giocato un ruolo chiave in molti dei film della serie.

La sua tragica scomparsa nel 2013 ha lasciato un vuoto incolmabile nella saga cinematografica e nei cuori dei suoi sostenitori.

Tutte le auto di Brian O’Conner: modelli e caratteristiche

1999 Nissan Skyline R34 GT-R

Brian acquistò quest’auto da un concessionario, per poi personalizzarla e guidarla a Miami e correre in un evento organizzato da Tej.

Purtroppo fu poi sequestrata da un agente della dogana statunitense.

2012 Subaru Impreza WRX STi GH

Possiamo vedere quest’auto in Fast & Furious 7, nella scena in cui Brian cerca di salvare Ramsey.

1994 Toyota Supra Mark IV

Si tratta della primissima auto guidata da Brian. Inizialmente arrugginita e malridotta, fu poi riparata e messa a posto dalla squadra di Dom.

1999 Nissan Skyline GT-R R34

In Fast & Furious 9 si può notare l’iconica Nissan blu arrivare nel vialetto di casa Toretto. La comparsa di Brian non c’è, ma non è difficile capire che si trattasse di lui al volante.

2009 Subaru Impreza WRX STi GH

Si tratta di un’auto sostitutiva dopo aver distrutto la Skyline. Fu poi utilizzata per andare in Messico alla ricerca di Arturo Brago.

Le altre auto di Brian O’Conner

1995 Mitsubishi Eclipse

1999 Ford F-150 SVT Lightning

1991 Dodge Stealth

Mitsubishi Lancer Evolution VII

1969 Yenko Camaro SYC

2002 Nissan Skyline R34 GT-R

2009 Nissan GT-R R35

2006 Hummer H1

1970 Dodge Charger R/T

1971 Nissan Skyline GT-R “Hakosuka

2011 Dodge Charger PPV

2010 Nissan GT-R R35

1970 Ford Escort MK I RS1600

BMW E60 M5

2012 Nissan GT-R R35 Bensopra

2013 Chrysler Town & Country

2012 Nissan GT-R R35

1995 Toyota Supra Mark IV

