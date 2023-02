Le auto di Timothée Chalamet sono piuttosto belle e folli. Timothée è un attore americano e social influencer con circa 18 milioni di follower su Instagram. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui le nomination per un Oscar, due Golden Globe e tre BAFTA Film Awards.

Il suo patrimonio netto stimato è di circa 10 milioni di dollari. Diamo quindi un’occhiata alla collezione di auto di Timothee Chalamet.

Le auto di Timothée Chalamet: cosa guida l’attore

Chevrolet Tahoe

La Chevrolet Tahoe è un buon veicolo e uno dei più grandi della collezione di auto di Timothee Chalamet. Offre tre file di sedili accoglienti e più spazio di carico rispetto alla maggior parte degli altri SUV di grandi dimensioni.

Un restyling completo per il 2021 ha portato una grande quantità di tecnologie di infotainment e di sicurezza attiva aggiornate. Due robusti motori V8 e un turbodiesel compongono un’intrigante gamma di propulsori.

BMW Z3

È la più bella cabrio del suo tempo. La BMW Z3 Cabrio è dotata di un potente motore a sei cilindri ad aspirazione naturale da 2,8 litri che eroga 198 cavalli. Il prezzo di partenza di questa Roadster è di 23.445 dollari, un buon prezzo per un veicolo come questo.

BMW Serie 5

La Serie 5 non è un’auto entusiasmante, ma può essere presa in considerazione per il suo abitacolo più spazioso e lussuoso, con molte opzioni tra cui scegliere. Offre diverse opzioni di propulsione, da un quattro cilindri turbo a basso consumo di carburante fino al ringhioso V8 biturbo, che rende i viaggi su strada e le crociere in autostrada molto più silenziosi e che non sono offerti dai suoi principali rivali di Audi e Mercedes.

Land Rover Discovery

La Discovery è un elegante SUV di lusso di medie dimensioni con eccellenti capacità fuoristradistiche e pochi difetti degni di nota. È una scelta allettante nella categoria, anche se non ha un punteggio o una classifica generale a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull’affidabilità prevista.

Audi Q5

La Q5 sarà disponibile con due opzioni di propulsione, un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri con una potenza di 261 cavalli e un modello ibrido plug-in con lo stesso motore e un motore elettrico con una potenza di 362 cavalli. La vettura è abbinata a un cambio automatico a sette velocità e a un sistema di trazione integrale e dispone di 6 airbag.

Le altre auto:

Audi TT S

Lexus NX

LEGGI ANCHE: