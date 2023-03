La cantante non bada di certo a spese. Ecco la sua impressionante collezione di auto.

Curiosi di sapere quali siano le auto di Jennifer Lopez? Nel suo garage è presente una collezione di innumerevoli modelli da sogno.

Scopriamoli nel dettaglio.

Le auto di Jennifer Lopez: il lusso in garage

BMW X6

Partiamo da questa creatura. Si parla di un V8 biturbo da 4,4 litri che eroga 591 CV.

Rolls Royce Dawn

Questo modello è alimentato da un V12 Twin-Turbo da 6,6 litri con 563 CV e 850 Nm.

Insomma, è una vera bestia performante, ma ciò che sconvolge maggiormente è il suo prezzo: 398.000 dollari che Jennifer Lopez ha sborsato senza alcuna pietà.

Porsche Carrera 911 GTS

Anche le Porsche sono un must per la cantante. In questo caso, ci troviamo di fronte a un 6 cilindri flat da 3,0 litri.

Il motore è in grado di erogare 473 CV e 550 Nm di coppia. Il suo prezzo è di 136.700 dollari.

Rolls Royce Ghost

Torniamo in casa Rolls Royce, perché in garage è presente anche un V12 biturbo da 6,7 litri che eroga 563 CV e 820 Nm di coppia.

Il prezzo? 337.850 euro escludendo i vari optional.

Aston Martin DB7

Quest’auto ha un motore V12 da 5,9 litri che eroga 420 CV. Tuttavia, Lopez è stata vista poche volte a bordo di questo veicolo.

Fiat Abarth

Questa creatura molto interessante ha un motore T-Jet da 1,4 litri che eroga 190 CV e 249 Nm di coppia.

Ferrari 488 GTB

Come poteva mancare un’auto così speciale nel garage di una cantante altrettanto speciale?

Questo Cavallino Rampante ha un motore V8 biturbo da 3,9 litri che eroga 661 CV, per un prezzo complessivo di 284.000 dollari.

LEGGI ANCHE: