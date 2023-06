Kia non si arrende e sta preparando una nuova EV8. La Kia Stinger avrebbe dovuto contribuire a rafforzare l’immagine dinamica di Kia, completando le varie versioni GT del gioiello. Visti i bassi volumi di vendita, è difficile dire quale contributo abbia realmente dato in questo senso.

Oggi, è soprattutto il crossover elettrico EV6 a contribuire allo sforzo, e in particolare la versione GT con i suoi 430 kW / 585 CV e i 3,5 secondi da 0 a 100 km/h.

Il crossover elettrico sta anche aiutando il marchio coreano a penetrare in segmenti di prezzo prima inaccessibili in Europa e Kia intende continuare in questa direzione. Ci sarà ovviamente il grande SUV EV9, ma anche le berline potranno dire la loro.

Futura Kia EV8: oltre 600 CV per la Stinger elettrica

Una futura Kia EV8 dovrebbe prendere il posto della Stinger. Sarà basata sulla nuova piattaforma eM del gruppo Hyundai-Kia. Questa piattaforma è dedicata ai veicoli elettrici di alta gamma e sostituisce la piattaforma “M” utilizzata principalmente dalla Genesis… e dalla Stinger.

Conosciuta con l’azzeccato nome in codice GT1, la Kia EV8 dovrebbe offrire una versione a 4 ruote motrici, alimentata da due motori da 200 kW (anteriore) e 250 kW (posteriore). Per un totale di 450 kW, ovvero 612 CV. Con una batteria da 113,2 kWh, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia compresa tra 700 e 800 km. Con queste cifre, Kia intende posizionarsi contro rivali come la Mercedes EQE e la BMW i5. Naturalmente, la EV8 avrà una carriera internazionale e sarà venduta in Europa, Nord America e Cina.

La Kia EV8 dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026 o nel 2028. Sarà affiancata dalle cugine Hyundai Ioniq8 e Genesis G80, che usciranno nello stesso periodo. La piattaforma eM sarà poi utilizzata per tutti i modelli elettrici del gruppo coreano nei segmenti D ed E. Tra questi ci saranno probabilmente la Hyundai Ioniq6 di seconda generazione e la Kia EV6.

