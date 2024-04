MG3 Ibrida 2024: prezzo e scheda tecnica

MG ha subito un rinnovamento nella gamma con gli ultimi anni tornando a realizzare veicoli per un pubblico ampio, dopo aver cambiato proprietà ed essere finita in mani indiane che hanno permesso di non far cadere il marchio inglese nell’oblio. Una delle ultime nate è la MG3 ibrida, vediamone la scheda tecnica ed il prezzo.

LEGGI ANCHE: McLaren Artura Spider – prezzo e data d’uscita

MG3 Ibrida 2024: la scheda tecnica

La MG3 è dotata di un motore termico 1.5 a 4 cilindri della potenza di 136 cavalli che funziona in abbinamento ad un motore elettrico da 102 cavalli. La potenza totale è quindi di 238 cavalli.

La vettura quindi offre una potenza pienamente sfruttabile su strada dato che si può guidare o solo termica con la frenata che ricarica la batteria o solo elettrica. Vi è anche la modalità parallela che permette il funzionamento in sincronia di entrambi i motori.

Il cambio è un automatico a 3 rapporti che permette di utilizzare la vettura in tutti i contesti e di non focalizzarsi troppo sul cambio marcia, avendo quindi una guida comoda e semplice.

LEGGI ANCHE: BMW i8 2024 – prezzo, velocità massima e scheda tecnica

Il suo prezzo

La MG3 Ibrida che è arrivata sul mercato italiano quest’anno ha prezzi che vanno da un minimo di 19.900 euro per la versione base sino a 23.490 per la versione full optional con in mezzo un allestimento da 21.490€.

Questa piccola auto dimostra di avere prezzi in linea con la categoria e quindi che può essere acquistata da chi è alla ricerca di un’auto pratica e facile da usare.

Complessivamente si difende bene anche se le rivali sono in questo momento più avanti. Il prezzo rispetto alla concorrenza è più basso e ciò è dovuto alla qualità costruttiva degli assemblaggi.

Secondo noi può essere una buona prima auto per qualcuno che ha superato il periodo da neopatentato.