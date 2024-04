Il Milan ha diversi giocatori di talento nella propria rosa, quello dalle maggiori prospettive per il talento di cui dispone è senza dubbio Rafael Leao. In questo articolo vediamo qual è l’auto che guida il calciatore portoghese.

Rafael Leao, che auto guida il calciatore?

Rafael Leao è in possesso di una BMW X6 che gli è stata donata dall’azienda bavarese nell’ambito di un accordo di sponsorizzazione con la società calcistica milanese. In questo modo i calciatori del Milan possono recarsi a Milanello a bordo di vetture di questo marchio.

Il Milan non è l’unica squadra a firmare accordi di questo tipo, la manovra di marketing è perfettamente riuscita dato che i clienti normali associano questo tipo di vetture ad un volto conosciuto e così facendo possono, se ne hanno le possibilità, acquistare un veicolo di questa azienda.

Ma non è la sola auto che Leao ha all’interno del suo garage. Da buon amante delle auto veloci si è regalato una Lamborghini Urus. Il suv della casa di Sant’Agata ha una potenza di 650 cavalli e può raggiungere i 300 km/h.

Le vetture dal baricentro alto e confortevoli sono le più richieste dal mercato e con quello che guadagna Leao le spese per una Urus sono nettamente gestibili.

Nuova auto in arrivo per il futuro?

Chissà se il calciatore non si voglia regalare un’altra vettura nel prossimo futuro, le disponibilità economiche certamente non gli mancano.

Magari lo si vedrà sfrecciare per le vie di Milano a bordo di una Supercar italiana, infatti Ferrari e Lamborghini sono molto apprezzate dai calciatori per le velocità che sono in grado di raggiungere.

Al momento sotto questo fronte non ci sono novità ma sappiamo come i calciatori cambino veicoli in pochissimo tempo, non resta che fare attenzione ai social del giocatore.