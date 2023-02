No, è evidente che non si tratti di una Twingo...

Le auto di Shakira sono particolarmente belle e lussuose. Con un patrimonio netto di 300 milioni di dollari, è una delle star più ricche del settore. Shakira spende i suoi soldi in diversi modi: dalle sue ville da un milione di dollari, alla sua famiglia, alla sua associazione di beneficenza e alla Fondazione Pies Descalzos (che significa “A piedi nudi”).

Ma oltre a questo, Shakira ama le auto. La pop star guida le ruote più belle che rappresentano il suo carisma di “She Wolf” e il suo fascino generale.

La regina della musica latina viaggia su auto di lusso impressionanti che non si vedono tutti i giorni.

Le auto di Shakira: i modelli di lusso della cantante

Audi A7 Sportback

L’Audi A7 Sportback è un’auto popolare prodotta nel 2014 dopo l’enorme successo di mercato dell’Audi A7.

Sulla scia del successo della sorella, la Sportback a quattro porte si è rapidamente diffusa nelle concessionarie di tutto il mondo e, naturalmente, nel garage di Shakira. La fascia anteriore presenta una nuova griglia e un nuovo paraurti, a dimostrazione della versatilità del marchio.

Inoltre, i fari a LED sono disponibili come optional, insieme a molte modifiche agli interni e a un aggiornamento delle dotazioni tecnologiche.

Mercedes Benz SLK250

Questa SLK 250 è stata regalata a Shakira dal suo ex fidanzato, il famoso calciatore spagnolo Gérard Piqué, quando ha compiuto 35 anni.

La coppia si è recata presso un rivenditore e se n’è andata con la Mercedes Benz SLK 250, scelta da Shakira stessa.

Del valore di 57.000 dollari, la Mercedes Benz SLK250 2012 è dotata di un motore turbo a 4 cilindri da 1,8 litri che produce 201 CV e di un cambio automatico a sette rapporti che aziona le ruote posteriori.

L’abitacolo della SLK supera i suoi avversari con un sistema di infotainment dotato di navigazione satellitare, browser web e controllo vocale, oltre a molte altre funzioni, tutte controllabili da uno schermo da 7 pollici.

Tesla Modello S

La Tesla Model S è un veicolo all’avanguardia molto popolare oggi, e non solo per il suo motore completamente elettrico, ma anche per il suo design elegante, gli interni confortevoli e le ampie prestazioni su strada. Nonostante le sue grandi proprietà di cui potremmo parlare tutto il giorno, non è ancora un’auto che ci si aspetterebbe di trovare nel garage di una celebrità, ma Shakira è un’eccezione, insieme ad altri personaggi dello spettacolo come Miley Cyrus, Will Smith e molti altri.

In termini di potenza, la Model S è alimentata da un motore elettrico in grado di produrre ben 362 cavalli. È disponibile in 4 modelli, classificati in base alla capacità delle batterie: 60, 75, 90 e 100 kWh. Tutti i modelli sono dotati di trazione integrale, tranne il modello da 60 kWh.

Vi piacerà il grande schermo touchscreen da 17 pollici al centro della plancia, sul quale potrete controllare la navigazione, la musica e altro ancora. È inoltre dotato di telecamera posteriore, connettività Wi-Fi e accensione senza chiave.

BMW X6

La BMW X6 2018 è un veicolo di lusso che possiamo solo classificare come “senza tempo”. Proprio come Shakira, la sua X6 non passa mai di moda. I suoi interni interamente in pelle, le caratteristiche di sicurezza e la potenza del motore la rendono una scelta adatta per una famiglia.

E la Ferrari?

Shakira associa la sua personalità a una Ferrari. Non c’è da sorprendersi se un giorno la scopriremo a bordo di una simile bestia performante. Di certo non guiderà mai una Twingo…

