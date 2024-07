Margot Robbie è una delle attrici più apprezzate ed ammirate del panorama hollywoodiano, grazie alla sua bellezza ed al suo essere semplice nonostante la fama è fonte di ispirazione per molte ragazze e donne nel mondo. In questo articolo vediamo la sua collezione d’auto.

Le auto di Margot Robbie

La prima auto di cui parliamo è l’Audi A6 la versione normale con il celebre motore 3.0 diesel ha quanto basta per fungere da auto da rappresentanza con cui fuggire dai paparazzi quando è impegnata in eventi promozionali.

Sempre parlando di auto con cui mantenere elevata la privacy, Margot Robbie ha scelto un Cadillac Escalade, un suv di lusso che va di moda tra le star. L’esemplare in suo possesso è del 2018 e gode di un motore V8 6.2 di cilindrata da 420 cavalli. Il cambio è automatico da 10 rapporti è perfetto per i lunghi tragitti.

Si resta nel segmento dei Suv con il Ford Explorer un esemplare dotato del motore 2.5 V6 da 290 cavalli lo rende perfetto per i tragitti di ogni giorno, le strade statunitensi permettono di utilizzare con tranquillità veicoli dotati di questa mole.

Una Hyundai vintage ed una Ford

La penultima macchina di Margot è una Hyundai Excel si tratta di un modello molto di moda negli anni ’90 che era disponibile con motori 1.3 e 1.6 di origine Mitsubishi. Era una piccola auto con cui iniziare la propria avventura al volante.

Crediamo sia stata la prima auto dell’attrice quando ha ottenuto la patente di guida in Australia e per questo motivo non se ne sia più voluta separare.

Infine chiude il garage una Ford Mondeo che è una berlina o station wagon dotata di molto spazio a bordo, sia per gli occupanti ma anche per il carico del bagagliaio.