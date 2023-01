Le auto guidate da Schumacher sono state diverse, dei veri e propri gioiellini in grado di lasciare a bocca aperta. Scopriamo quali sono.

Le auto di Michael Schumacher sono state innumerevoli. Dalla sua splendida carriera al suo garage privato, i modelli posseduti dal pilota sono diversi e davvero incredibili.

Scopriamo alcune curiosità in merito.

Le auto di Michael Schumacher: cosa guidava il pilota fuori dai circuiti

Ferrari Enzo

Il Cavallino Rampante non poteva assolutamente mancare. Nel suo garage erano presenti innumerevoli modelli targati Ferrari, delle creature imponenti e performanti in grado di lasciare a bocca aperta.

Un esempio è questa Ferrari Enzo, ottenuta non appena uscita dalla catena di montaggio.

California

Il pilota amava quest’auto per la sua incredibile sensazione di comfort. Grazie a un pulsante poteva guidare lasciandosi cullare dal sole. Oltretutto, adorava anche il suo V8.

Mercedes C291

Il pilota non ha guidato esclusivamente modelli targati Ferrari. Nel suo garage era presente questa Mercedes C291, un’auto da corsa ad abitacolo chiuso. Insomma, una vera e propria bestia dalle prestazioni impressionanti.

Ferrari 599 GTB

Nel garage di Schumacher erano presenti ben tre modelli! Insomma, pare che adorasse davvero tanto questa 599 GTB.

Mercedes SLS AMG

Torniamo di nuovo in casa Mercedes. Il pilota contribuì allo sviluppo di quest’auto, grazie alla quale iniziarono ad arrivare innumerevoli auto sportive targate Mercedes.

Ferrari FXX

Quest’auto fu realizzata per essere usata esclusivamente in pista. Anche in questo caso, il pilota contribuì al suo sviluppo.

La carriera di Michael Schumacher

Michael Schumacher è considerato uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Ha vinto sette titoli mondiali, cinque consecutivi con la Ferrari, stabilendo numerosi record in carriera.

Nel 2013, purtroppo, ha subito un grave incidente sciistico che gli ha causato gravi lesioni alla testa e che lo ha lasciato in stato di coma per lungo tempo.

