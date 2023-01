Le auto di Marcello Mastroianni sono dei gioiellini in grado di farci sognare proprio come la leggenda del cinema.

Scopriamo tutti i vari modelli e quali sono le loro caratteristiche.

Le auto di Marcello Mastroianni: i modelli della leggenda del cinema

Tra le auto più importanti troviamo una Rover P5 3.5 Litre Coupé con un prezzo che va dai 25.000 ai 35.000 euro. Successivamente, il veicolo fu affidato alla famiglia della manager Giovanna Cau.

Tra gli altri gioiellini è presente una Ford Thunderbird e una Jaguar venduta a 100.000 euro, ma anche altre auto hanno fatto battere il cuore del nostro amato attore.

La Lancia Flaminia Super Sport Coupé lo conquistò fin da subito.

La acquistò con un colore azzurro di base, per poi farla riverniciare di marrone. Tra l’altro, questo piccolo gioiellino ormai classico conquistò il secondo posto alla Mille Miglia, quindi non è affatto da sottovalutare!

Ora è bramata dagli appassionati del collezionismo, e non è difficile capirne il motivo.

La vita di Marcello Mastroianni

Marcello Mastroianni è stato un attore italiano di fama mondiale, noto per la sua intensa carriera cinematografica e teatrale. Nato a Fontana Liri nel 1924, Mastroianni ha recitato in oltre 120 film in una carriera che è durata più di cinque decenni.

Tra i suoi ruoli più memorabili ci sono quelli in film come “La Dolce Vita”, “8½” e “Divorzio all’italiana”. Ha vinto numerosi premi per il suo lavoro, tra cui un premio Oscar alla carriera nel 1996.

Mastroianni è morto a Parigi nel 1996, ma il suo ricordo e il suo contributo alla recitazione rimangono indelebili nella storia del cinema.

