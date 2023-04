Le auto di Adam Sandler: modelli classici e unici

Nel suo garage non mancano grandi classici in grado di emozionare qualsiasi appassionato.

Le auto di Adam Sandler sono diverse. Nel suo garage sono presenti molti modelli classici che hanno fatto la storia del mondo automobilistico.

Certo, non mancano modelli particolarmente lussuosi e performanti, ma questi grandi classici sono sicuramente straordinari.

Ovviamente l’attore non ha badato a spese, considerando che il suo patrimonio è di circa 480 milioni di dollari.

Le auto di Adam Sandler

Cadillac Escalade

Partiamo da un grande classico, tra l’altro particolarmente amato dalle star internazionali.

Questa creatura ha un V8 biturbo da 6,2 litri in grado di erogare 420 CV.

Sandler ama particolarmente le Cadillac, infatti non è l’unico modello presente in garage.

Cadillac DTS

Nel suo garage è presente anche la DTS, una delle sue auto preferite in assoluto.

Il suo motore è un V8 da 4,6 litri in grado di erogare 282 CV. Ha un cambio automatico a quattro rapporti ed è di ottima qualità.

Dodge Challenger SRT Demon

Per noi è una delle auto più iconiche e straordinarie in assoluto. Questa muscle car ha un V8 sovralimentato da 6,2 litri in grado di erogare 840.

Un vero e proprio gioiellino da custodire gelosamente, dato che diversi anni fa ha conquistato molti fortunati.

Lincoln Navigator

Si tratta di un SUV con un motore V6 da 3,5 litri in grado di erogare 440 CV.

Lexus LS

Il garage di Sandler accoglie la quarta generazione. Il suo motore è un V6 da 4,6 litri che produce 380 CV.

Ferrari 488 Pista

Ultima, ma non meno importante, la creatura del Cavallino Rampante, con un V8 biturbo da 3,9 litri che eroga 711 CV.

Un gioiellino meraviglioso, tipicamente italiano, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e divertire chiunque.

