Le auto di Selena Gomez sono diverse, ciascuna dalle caratteristiche uniche.

La cantante americana non ha di certo badato a spese, anzi: nel suo garage sono presenti dei gioiellini dal valore impressionante.

Basti pensare che la donna ha un patrimonio stimato di 75 milioni di dollari!

Le auto di Selena Gomez: cosa guida la cantante

BMW Serie 5

Selena Gomez adora guidare quest’auto per spostarsi quotidianamente in città. Si tratta di un’auto con un motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri in grado di erogare 334 CV.

Il suo prezzo corrisponde a 54.200 dollari.

BMW X5

Restiamo in casa BMW. La cantante possiede anche questo gioiellino con un motore V8 biturbo da 4,4 litri.

Si tratta di un’auto dalle prestazioni straordinarie, nonostante riesca a garantire il massimo comfort ai suoi passeggeri.

In questo caso, il prezzo è più alto: 65.400 dollari.

Porsche GT3RS

Passiamo alla principessa per eccellenza. L’auto ha un sei cilindri aspirato e un cambio automatico PDK a sette velocità.

Fiat 500

Sì, nel suo garage sono presenti anche modelli “normali”.

La cantante ha sborsato 16.245 dollari.

Mercedes S400

Questa berlina lussuosa ha un motore V6 turbo da 3,0 litri in grado di erogare 329 CV.

Si tratta di un modello in grado di offrire comfort e prestazioni, il tutto con un tocco di lusso inconfondibile.

Selena ha speso 120.600 dollari ed è tra le auto più costose.

Range Rover Evoque

L’auto ha un motore 4 cilindri in linea turbo da 2,0 litri in grado di erogare 246 CV.

Tuttavia, pare che Selena Gomez sia stata vista poche volte a bordo di quest’auto.

Il suo prezzo corrisponde a 55.000 dollari.

Le altre auto

Tra le altre auto troviamo:

Cadillac Escalade

Cadillac CT6

Mercedes GLA250

Lincoln Navigator

