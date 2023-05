Amante delle auto sportive, Federico Rossi nutre una grande passione per il mondo dei motori.

Curiosi di scoprire quali siano le auto di Federico Rossi? Il cantante nutre una profonda passione per i motori e per le supercar.

Basti pensare al suo pezzo Le Mans, brano che gli ha permesso di coltivare maggiormente questa sua passione.

A quanto pare, Federico è stato sempre legato al mondo dei motori, ma non ha mai avuto modo di viverlo appieno a causa della musica al centro della sua vita.

Con questo brano, però, si è reso conto di quanto questo universo adrenalinico riesca a catturare la sua attenzione.

Le auto di Federico Rossi: cosa guida il cantante

Porsche

Federico Rossi ha avuto modo di provare l’adrenalina che solo una Porsche 908 è in grado di regalare.

L’auto è stata guidata nel circuito Porsche Experience Center in Franciacorta.

Secondo Rossi, l’auto è a dir poco incredibile ed è stata la sua prima esperienza in un circuito. “Il massimo che mi era capitato era andare sulla Ferrari di mio padre quando ero un bambino”, ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta.

L’auto in questione era esattamente una 348 TS, seguita poi da una Porsche Carrera.

Ford e Audi

La primissima auto di Federico Rossi è stata una Ford Fiesta bianca ottenuta in occasione dei 18 anni.

L’auto più recente è invece un’Audi A3 S Cabrio, tra l’altro protagonista di uno scherzo organizzato da Le Iene.

A quanto pare il cantante ha intenzione di cambiare auto, ma la frenesia di Milano ha destato una certa confusione in lui.

Secondo quanto dichiarato, gli piacerebbe provare un’elettrica e capire in che modo possa goderne appieno, in particolar modo per i parcheggi milanesi.

Insomma, siamo sicuri che vedremo un nuovo gioiellino performante!

LEGGI ANCHE: