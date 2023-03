Le auto di Victoria Beckham sono innumerevoli. La donna ha i veicoli più folli che includono Rolls Royce, Bentley, Porsche, Classe G e molto altro.

Victoria Caroline Beckham è una cantante, autrice di canzoni, imprenditrice, modella e stilista inglese. È salita alla ribalta negli anni ’90 come membro del girl group Spice Girls, in cui era soprannominata Posh Spice. Victoria ha un successo e una fama straordinari, con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Inoltre, è la moglie del famoso ex calciatore e uomo d’affari David Beckham.

Le auto di Victoria Beckham: tutti i modelli

Rolls Royce Ghost

A partire dal veicolo di lusso completamente nero più cool della collezione di auto di Victoria Beckham. La Rolls Royce Ghost è alimentata da un motore V12 biturbo da 5,7 litri che genera 520 cavalli e 800 Nm di coppia. Questa bellissima auto ha un prezzo di partenza di 337.900 dollari USA, un buon prezzo per un veicolo come questo.

Bentley Bentayga

Un altro veicolo di lusso della Victoria Beckham Car Collection è la Bentley Bentayga. Il Bentley Bentayga è uno dei SUV più veloci, potenti e lussuosi del mondo. Non c’è da chiedersi quanto siano costosi o lussuosi i SUV di marchi come BMW, Lincoln, Cadillac, Mercedes Benz e Lamborghini, ma non sono in grado di offrire il lusso che ha il Bentley Bentayga.

Mercedes G63 AMG

Uno dei migliori veicoli del Victoria’s Garage è la G63 AMG. La Mercedes-AMG G63 è alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 577 CV ed è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti. La Classe G ha il cambio a palette sul volante e la trazione integrale di serie.

La Mercedes-Benz Classe G è un ottimo fuoristrada con un maggiore comfort rispetto alla vecchia G-wagon grazie a una specifica messa a punto delle sospensioni. Tuttavia, compromette la maneggevolezza in curva a causa dell’altezza e dello stile squadrato.

Range Rover Evoque

È la Range Rover completamente personalizzata da Victoria Beckham. La Range Rover Evoque è alimentata da un motore 4 cilindri in linea turbo da 2,0 litri che sviluppa una potenza di 300 cavalli e 307 Nm di coppia. Il prezzo di partenza della Range Rover Evoque è di circa 43.775 dollari, un buon prezzo per un veicolo come questo.

Range Rover Vogue

La Range Rover Vogue ha un motore V6 biturbo da 3,0 litri che eroga 294 CV. La Vogue può scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.

Porsche 911 Cabriolet

È nota per la sua versatilità e per la sua pazzia sulle strade con il suo flat six biturbo che eroga oltre 379 CV e, naturalmente, chi dimenticherebbe la sensazione di avere un cambio manuale soddisfacente con il suo cambio automatico a sei velocità e il famoso PDK a sette velocità con una trazione posteriore o integrale che rende quest’auto aderente alle strade e una maggiore stabilità.

Mercedes-Benz GLS

La Mercedes-Benz è famosa per i suoi interni high-tech e lussuosi, gli spaziosi 7 posti e l’opzione dei sedili per il capitano nella seconda fila la rendono a 6 posti. Il motore turbo in linea da 3.0L con sistema ibrido a 48 volt che produce 362 CV la rende divertente da guidare. Le sospensioni pneumatiche e la trazione integrale sono di serie.

