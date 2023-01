Le auto di House of Gucci sono diverse e piuttosto iconiche. The House of Gucci è un dramma poliziesco basato su eventi reali ambientati negli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Segue Patrizia Reggiani (Lady Gaga) mentre si sposa con la famiglia Gucci, famosa nel mondo della moda.

Data l’epoca del film e la ricchezza dei personaggi, il film presenta molte incredibili auto dell’epoca di Radwood. Tra le auto protagoniste figurano una Lamborghini Countach del 1988, una Fiat 124 Spider, una Porsche 924 e una Mercedes-Benz Heckleflosse.

Le auto di House of Gucci: modelli e caratteristiche

Nel film House of Gucci, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, erede del marchio Gucci. L’azienda Gucci è stata fondata nel 1921, quindi Maurizio è cresciuto ricco.

The House of Gucci si apre nel 1978. A un certo punto, durante gli eventi del film, Maurizio acquista una Lamborghini, secondo l’Internet Movie Car Database.

Nel trailer, Adam Driver sale su una Lamborghini Countach 25° anniversary. Il costruttore italiano di supercar Lamborghini ha costruito la Countach originale dal 1974 al 1990. Al suo lancio, l’auto era esteticamente audace. La Countach è stata la pioniera dell’ormai celebre forma a “cuneo italiano” delle supercar.

La Countach è un’auto adatta all’erede di un impero della moda italiana.

L’auto del film è l’edizione del 25° anniversario della Countach. Questo modello speciale è stato progettato da Horacio Pagani e monta il motore più grande di tutte le Countach: un V12 da 5,2 litri.

Porsche, Mercedes e Lincoln

Jared Leto è a malapena riconoscibile nel ruolo di Paolo Gucci. Il trailer di House of Gucci mostra Paolo che scende da una Porsche 924 per affrontare Maurizio. Un dettaglio azzeccato è che Paolo, appassionato di moda, ha fatto allestire la sua Porsche con gli interni Pasha.

In House of Gucci la famiglia Gucci possiede molte belle auto d’epoca. Vediamo i membri della dinastia della moda salire a bordo di una Lincoln Continental del 1966 e di diverse Mercedes-Benz Classe S. In una scena, una Mercedes-Benz Heckflosse si ferma davanti alla villa di Gucci. Questa bellissima epoca di Mercedes era dotata di pinne di buon gusto, anche se la casa automobilistica tedesca insisteva nel chiamarle “ausili per il parcheggio”.

Patrizia Reggiani di Lady Gaga guida una Fiat 124 Spider

Durante le riprese di House of Gucci, Lady Gaga ha guidato una Fiat 124 Spider decappottabile d’epoca nei panni di Patrizia Reggiani. L’auto sportiva Fiat di Patrizia sembra essere dotata di un tetto rigido rimovibile. È presente nelle scene girate a Milano e a Roma.

In House of Gucci ci sono ovviamente molti personaggi che non sono Gucci. I loro veicoli d’epoca apportano una certa varietà al film. Per esempio, nel trailer qualcuno guida una moto lungo tortuose strade di montagna, nella neve. Questa moto è una Kawasaki GTR 1000.

Alla fine, alcuni dei personaggi di House of Gucci si trovano dalla parte sbagliata della legge. Nel trailer è visibile una fila di agenti di polizia italiani. In questo film, i poliziotti guidano delle Alfa Romeo 155 del 1992.

