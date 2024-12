Introduzione alle bici elettriche Ducati

Le bici elettriche Ducati rappresentano un connubio perfetto tra design, prestazioni e innovazione tecnologica. Realizzate in collaborazione con Thok, queste e-Bike sono disponibili per l’acquisto online, offrendo un’esperienza di acquisto comoda e sicura. Con la possibilità di pagare tramite bonifico, carta di credito o PayPal, e la consegna direttamente a casa o presso un negozio di fiducia, l’acquisto di una bici elettrica Ducati non è mai stato così semplice.

Modelli disponibili e caratteristiche

Attualmente, la gamma di bici elettriche Ducati comprende cinque modelli, ognuno progettato per soddisfare esigenze specifiche. Tra questi, spiccano due modelli dedicati all’enduro: la TK01-RR e la Powerstage RR. La TK01-RR, con un telaio in alluminio, è proposta a un prezzo di 6.690 euro, mentre la Powerstage RR, più esclusiva e dotata di un telaio in carbonio, è disponibile a 11.990 euro. Entrambi i modelli offrono una potenza di 250 W e una coppia di 85 Nm, ma la Powerstage si distingue per la sua componentistica di alta gamma.

Opzioni per l’uso all-mountain e stradale

Per gli appassionati di mountain bike, la Ducati Mig-S 2022 è un’ottima scelta. Questo modello, progettato per l’uso all-mountain, presenta un telaio in alluminio e un peso di 23,5 kg, mantenendo la stessa potenza e coppia dei modelli precedenti, ma a un prezzo più accessibile di 3.990 euro. Infine, per chi cerca una bici elettrica da strada, i modelli Futa AXS e All Road offrono un manubrio e pneumatici adatti a un uso granturistico. Entrambi pesano 12,3 kg e sono dotati di un motore da 250 W e 42 Nm, con un prezzo di 5.490 euro.

Finanziamenti e ritiro in fabbrica

Per facilitare l’acquisto, Ducati offre anche opzioni di finanziamento, rendendo queste bici di alta gamma più accessibili. Inoltre, è possibile ritirare la bici direttamente presso la fabbrica di Alba, un’opzione che permette agli appassionati di vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Con una gamma così variegata e opzioni di acquisto flessibili, le bici elettriche Ducati si pongono come una scelta ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel mondo delle e-Bike.