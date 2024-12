Introduzione alle gomme invernali UHP

Le gomme invernali sono fondamentali per garantire la sicurezza e il controllo del veicolo durante i mesi più freddi dell’anno. In particolare, le gomme UHP (Ultra High Performance) nella misura 235/35 R19 sono progettate per offrire prestazioni elevate, specialmente per auto di segmento D come la VW Golf 8 GTI. Recentemente, il portale Tyre Reviews ha condotto un test approfondito su sei modelli di gomme invernali UHP, analizzando vari aspetti delle loro prestazioni.

Il test di Tyre Reviews

Il test ha coinvolto sei marchi di gomme invernali, valutando le loro prestazioni in diverse condizioni, come frenata su bagnato, aderenza su neve e resistenza al rotolamento. I risultati sono stati sorprendenti e hanno rivelato differenze significative tra i vari modelli. È importante notare che, sebbene le gomme All Season possano rappresentare una valida alternativa per chi guida sporadicamente in inverno, le gomme invernali UHP rimangono la scelta migliore per chi affronta condizioni rigide con regolarità.

Classifica delle gomme invernali UHP 235/35 R19

Di seguito, presentiamo la classifica delle gomme invernali UHP 235/35 R19, dalla meno performante alla migliore, con i relativi pro e contro:

6. Goodride ZuperSnow Z507 : Pro: Ottima resistenza al rotolamento. Contro: Risultati deludenti in frenata sul bagnato e aquaplaning.

: Pro: Ottima resistenza al rotolamento. Contro: Risultati deludenti in frenata sul bagnato e aquaplaning. 5. Continental WinterContact TS 870 P : Pro: Prestazioni costanti e comfort elevato. Contro: Debolezze sul ghiaccio.

: Pro: Prestazioni costanti e comfort elevato. Contro: Debolezze sul ghiaccio. 4. Hankook Winter i cept evo3 : Pro: Eccellenti risultati in frenata sull’asciutto. Contro: Difficoltà nella trazione sulla neve.

: Pro: Eccellenti risultati in frenata sull’asciutto. Contro: Difficoltà nella trazione sulla neve. 3. Goodyear UltraGrip Performance 3 : Pro: Specialista dell’aderenza sul bagnato. Contro: Difficoltà sul ghiaccio rispetto ad alcuni concorrenti.

: Pro: Specialista dell’aderenza sul bagnato. Contro: Difficoltà sul ghiaccio rispetto ad alcuni concorrenti. 2. Pirelli P Zero Winter 2 : Pro: Eccellenti prestazioni sulla neve. Contro: Leggermente superiore resistenza al rotolamento rispetto al Michelin.

: Pro: Eccellenti prestazioni sulla neve. Contro: Leggermente superiore resistenza al rotolamento rispetto al Michelin. 1. Michelin Pilot Alpin 5: Pro: Eccellenti prestazioni complessive e comfort. Contro: Superato dal Pirelli nei test sulla neve.

Conclusioni sul test delle gomme invernali

In sintesi, il test condotto da Tyre Reviews ha fornito informazioni preziose per gli automobilisti che cercano gomme invernali UHP 235/35 R19. La scelta della gomma giusta può fare la differenza in termini di sicurezza e prestazioni, specialmente in condizioni invernali difficili. È fondamentale considerare le proprie esigenze di guida e le condizioni climatiche per fare la scelta migliore.