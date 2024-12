Un nuovo capitolo per AC Cobra

AC Cars ha annunciato un’importante evoluzione per la sua gamma di sportive con l’introduzione delle nuove AC Cobra GT Roadster e GT Coupe 2026. Questi modelli rappresentano un passo significativo verso l’innovazione, mantenendo al contempo l’essenza del marchio. Con l’arrivo di un motore da 2.0 litri ad alte prestazioni, AC Cobra si prepara a conquistare un pubblico più ampio, offrendo un’alternativa accessibile senza compromettere l’emozione di guida.

Motori e prestazioni

Le nuove AC Cobra saranno disponibili con diverse configurazioni di motore, inclusi i tradizionali V8 aspirati e sovralimentati, ma la vera novità è l’introduzione del motore 2.0 litri. Questo propulsore, sviluppato in collaborazione con un leader mondiale nei sistemi di propulsione ibridi, promette prestazioni elevate con una potenza massima stimata di circa 390 CV. La scelta di un motore più leggero rispetto ai V8 non solo migliora le prestazioni, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza del veicolo.

Design e tecnologia

Le nuove GT Roadster e GT Coupe manterranno il caratteristico telaio in alluminio e la carrozzeria in fibra di carbonio, elementi distintivi delle attuali versioni. Gli interni, progettati per offrire un’esperienza di guida unica, continueranno a riflettere l’eleganza e la sportività del marchio. Inoltre, sarà disponibile una trasmissione a doppia frizione, che si affianca al tradizionale cambio manuale a 6 marce, per esaltare ulteriormente le prestazioni e la reattività del veicolo.

Strategia di mercato e prezzi

David Conza, CEO di AC Cars, ha dichiarato che questa nuova gamma di motori ad alte prestazioni è fondamentale per la crescita dell’azienda. Con prezzi a partire da 235.000 sterline IVA inclusa, le nuove AC Cobra si posizionano nel segmento delle sportive esclusive, mirando a mercati dove le tassazioni sui motori di grande cilindrata sono elevate. Le specifiche definitive e la potenza ufficiale dei nuovi motori saranno rivelate nella primavera del 2025, ma le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale di AC Cars.