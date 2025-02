Introduzione alle nuove Vespa Primavera e Sprint 2025

Le iconiche Vespa Primavera e Sprint si rinnovano per il model year 2025, presentando motori Euro 5+ e una gamma di versioni che promettono di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati. Con un design accattivante e prestazioni migliorate, queste scooter rappresentano un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. In questo articolo, esploreremo le diverse versioni disponibili e i relativi prezzi, fornendo un quadro completo per chi desidera acquistare una Vespa nel 2025.

Vespa Primavera 2025: versioni e prezzi

La Vespa Primavera 2025 si distingue per la sua varietà di versioni, tra cui S, Red, Tech, Batik ed Elettrica. Ogni modello offre una gamma di colori vivaci e accattivanti. I prezzi partono da 4.199 euro per la Primavera 50, mentre la versione 125 è disponibile a partire da 5.199 euro e la 150 a 5.299 euro. È importante notare che per le versioni S è previsto un sovrapprezzo di 100 euro, che sale a 200 euro per le versioni Red e Batik, e a 500 euro per la versione Tech.

Vespa Primavera Elettrica: innovazione e sostenibilità

La Vespa Primavera Elettrica rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile. La versione Elettrica 45 parte da 5.199 euro, con un costo aggiuntivo di 200 euro per la versione Red. Le versioni Elettriche 70 Tech e 70 Red sono disponibili rispettivamente a 7.499 euro e 7.699 euro. Queste opzioni non solo offrono prestazioni elevate, ma contribuiscono anche a ridurre l’impatto ambientale, rendendo la Vespa un’opzione sempre più interessante per i consumatori eco-consapevoli.

Vespa Sprint 2025: un design audace e prestazioni elevate

La Vespa Sprint 2025 si presenta con un design audace e una gamma di motorizzazioni semplificata. I prezzi partono da 4.399 euro per la versione Sprint 50 S, mentre le versioni 125 S e 150 S sono disponibili a 5.399 euro e 5.499 euro rispettivamente. Anche la Vespa Sprint Elettrica è proposta a 5.299 euro. Con queste opzioni, Vespa continua a mantenere la sua posizione di leader nel mercato degli scooter, combinando stile, funzionalità e prestazioni.

Conclusione

Le nuove Vespa Primavera e Sprint 2025 offrono una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei motociclisti. Con motori Euro 5+ e una varietà di versioni e colori, queste scooter rappresentano un’ottima scelta per chi cerca un mezzo di trasporto elegante e performante. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Vespa.