Un finale di stagione da ricordare

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, disputato sul circuito di Yas Marina, ha regalato agli appassionati di Formula 1 un finale di stagione emozionante e ricco di colpi di scena. Con la lotta per il titolo già decisa, i piloti hanno dato il massimo per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Tra sorpassi spettacolari e strategie audaci, ecco le pagelle dei protagonisti di questa ultima gara.

Le performance dei top driver

Lando Norris ha dimostrato di essere in forma smagliante, conquistando la vittoria e portando la McLaren a un titolo che mancava da oltre vent’anni. Il suo voto di 9 è meritato, grazie a una gara impeccabile e a una gestione della corsa senza errori. Carlos Sainz, pur non riuscendo a battere il compagno di squadra, ha ottenuto un ottimo 8, dimostrando di essere un pilota di grande talento e determinazione.

Un altro protagonista è stato Charles Leclerc, che ha stupito tutti con una rimonta da P19 a P3, guadagnandosi un voto di 9,5. La sua abilità nel sorpassare avversari di alto livello ha reso la sua gara memorabile. Lewis Hamilton, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara con Mercedes, ha chiuso in quarta posizione, ottenendo un 9 per la sua prestazione solida e strategica.

Le delusioni e le sorprese

Non tutte le performance sono state all’altezza delle aspettative. George Russell e Max Verstappen hanno deluso, entrambi con un voto di 6, incapaci di trovare il giusto ritmo e di competere per posizioni più alte. In particolare, Verstappen ha dovuto affrontare una penalità che ha compromesso la sua gara.

Tra le sorprese, Pierre Gasly ha mostrato grande determinazione, guadagnandosi un 8,5 e lottando fino all’ultimo per un posto sul podio. Nico Hulkenberg ha fatto una gara eccellente, chiudendo con un 8 e dimostrando che la Haas ha fatto progressi significativi. Al contrario, Oscar Piastri ha avuto una giornata da dimenticare, con un voto di 5 a causa di un errore che gli è costato caro.

Un’analisi finale

Il GP di Abu Dhabi 2024 ha rappresentato un mix di emozioni, con piloti che hanno dato il massimo per chiudere la stagione in bellezza. Le pagelle riflettono non solo le performance individuali, ma anche le strategie adottate dai team. Con la stagione conclusa, gli occhi sono già puntati sul futuro e sulle nuove sfide che attendono i piloti nel prossimo campionato.