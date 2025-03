Un inizio sorprendente per Hamilton

Le qualifiche sprint del GP di Cina 2025 hanno riservato emozioni forti e colpi di scena. In una giornata soleggiata a Shanghai, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha conquistato la pole position al volante della Ferrari, segnando un giro straordinario di .849. Questo tempo non solo gli ha garantito il primo posto nella Sprint Race, ma ha anche stabilito un nuovo record per il circuito cinese. La performance di Hamilton, al suo primo successo con la Rossa, ha sorpreso molti, dato che le aspettative erano alte per le scuderie rivali.

Le prestazioni delle scuderie rivali

Dietro Hamilton, Max Verstappen ha chiuso a soli 18 millesimi di secondo, nonostante una Red Bull che ha mostrato segni di difficoltà. La scuderia anglo-austriaca ha faticato a trovare il giusto assetto, con Liam Lawson che ha subito un’eliminazione precoce in SQ1, partendo così dall’ultima posizione in griglia. Le McLaren, che avevano mostrato un buon ritmo nelle prove libere, non sono riuscite a capitalizzare, con Oscar Piastri e Charles Leclerc che si sono piazzati in seconda fila, ma con prestazioni inferiori alle attese.

Strategie e opportunità perse

La strategia adottata dal team McLaren ha sollevato interrogativi. I piloti Piastri e Norris hanno girato con una quantità di carburante che ha compromesso le loro prestazioni nel secondo tentativo di SQ3. Le gomme Soft, che avrebbero dovuto garantire prestazioni ottimali, hanno reso difficile il secondo giro, lasciando i piloti con poche possibilità di migliorare. Nonostante ciò, la Sprint Race offre ancora opportunità per recuperare terreno, e i veri punti saranno assegnati nella gara di domenica. La Sprint Race è programmata per le del mattino in Italia, seguita dalle qualifiche tradizionali e dalla gara principale nel weekend di Shanghai.