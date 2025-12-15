Le Ultime Novità di BMW Motorrad all’EICMA 2025: Scopri le Innovazioni e i Modelli

L’edizione 2025 di EICMA, la celebre fiera internazionale dedicata al mondo delle motociclette, ha visto BMW Motorrad come protagonista assoluto, presentando una gamma di novità emozionanti e festeggiando storici successi. La manifestazione, che celebra i suoi 110 anni, si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama delle moto.

Durante la conferenza stampa di apertura, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, insieme a Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, hanno messo in luce i traguardi raggiunti nel corso dell’anno e le ambizioni future del marchio. Di Silvestre ha sottolineato che i tre elementi fondamentali per il successo di BMW Motorrad sono prodotto, servizio al cliente e rete di partner.

Il successo di BMW Motorrad in Italia

BMW Motorrad ha dimostrato una forte leadership nel mercato italiano, posizionandosi come leader nel segmento delle moto con cilindrata superiore a 500cc e nel settore elettrico. Questo successo, come evidenziato da Di Silvestre, è frutto di una passione duratura e della continua innovazione nel design e nelle prestazioni delle motociclette.

Un anno speciale per le moto GS

Il 2025 è stato definito da Flasch come l’anno della serie GS, con modelli come la R 1300 GS che hanno visto un notevole incremento di vendite, con oltre 90.000 unità vendute fino ad oggi. La nuova R 1300 GS Adventure è stata presentata come una continuazione di questa tradizione di successo, promettendo prestazioni eccellenti sia su strada che in fuoristrada.

Novità in anteprima mondiale

Un momento clou della manifestazione è stata la presentazione della Concept F 450 GS, una moto progettata per il pubblico con patente A2. Flasch ha descritto questo modello come una combinazione di design audace e maneggevolezza superiore, con un motore a 2 cilindri che eroga 48 cavalli. Con un peso di circa 175 kg, la F 450 GS si propone come un’opzione ideale per gli appassionati di moto e motociclisti novizi, stabilendo nuovi standard di sicurezza e funzionalità.

Le superbike e il trionfo in Superbike

Il salone ha anche visto il debutto delle nuove versioni delle superbike S 1000 RR e M 1000 RR, che rappresentano il massimo in termini di prestazioni e tecnologia. Con l’omologazione Euro 5+, queste moto sono state sviluppate in collaborazione con i piloti del team Superbike, contribuendo a migliorare ulteriormente le loro già notevoli caratteristiche. La vittoria di Toprak Razgatlıoğlu nel Campionato Mondiale Superbike è stata celebrata come un momento fondamentale per il marchio, segnando un traguardo che dimostra l’impegno di BMW Motorrad verso l’eccellenza.

Il futuro di BMW Motorrad

La presenza della BMW M4 GT3, guidata da Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe, sottolinea l’intenzione di BMW Motorrad di continuare a espandere la propria influenza nel settore delle moto sportive e da corsa. La sinergia tra le divisioni automotive e motociclistiche del gruppo sarà fondamentale per affrontare le sfide future e per continuare a offrire prodotti di alta qualità ai propri clienti.

Con una visione chiara e una strategia ben definita, BMW Motorrad si prepara a scrivere nuovi capitoli nella sua storia, mantenendo sempre al centro la passione per le moto e l’innovazione tecnologica.