Un nuovo protagonista nel mercato dei crossover elettrici

La Leapmotor B10 rappresenta il terzo modello della gamma Leapmotor destinato al mercato europeo. Presentato al recente Salone di Parigi, questo crossover di segmento C si prepara a fare il suo ingresso nel Vecchio Continente entro il 2025. Con oltre 30.000 prenotazioni in Cina nelle prime 48 ore dall’apertura degli ordini, la B10 si preannuncia come un forte concorrente nel panorama delle auto elettriche.

Design e tecnologia all’avanguardia

Costruita sulla piattaforma Leap 3.5, la Leapmotor B10 misura 4,52 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza, con un passo di 2,74 metri. Il design minimalista, in linea con quello della più grande C10, è caratterizzato da forme eleganti e moderne. Un elemento distintivo è il sistema LiDAR fornito da Hesai, che supporta ben 27 sistemi di assistenza alla guida, garantendo un’esperienza di guida sicura e innovativa.

A bordo, la B10 offre un display centrale da 14,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, entrambi gestiti da un potente chip Qualcomm Snapdragon 8295. L’abitacolo è progettato per essere essenziale e funzionale, con un design che ricorda quello di un concept car, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Prestazioni e autonomia della Leapmotor B10

La versione cinese della Leapmotor B10 è disponibile con due opzioni di batteria: una da 56,2 kWh e una da 67,1 kWh. Queste batterie possono essere abbinate a motori elettrici da 177 CV e 214 CV, offrendo un’autonomia massima di 510 km nel ciclo cinese CLTC per il modello con batteria più piccola e fino a 600 km per quello con batteria più grande. Grazie all’architettura da 800 V, la B10 può ricaricarsi dal 30 all’80% in circa 20 minuti, rendendo la ricarica rapida e conveniente.

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali sui prezzi per il mercato italiano, ma le aspettative sono alte considerando il prezzo base di circa 15.000 euro in Cina. La Leapmotor B10 potrebbe rappresentare una scelta interessante per chi cerca un crossover elettrico con un buon rapporto qualità-prezzo e prestazioni elevate.