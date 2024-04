Leapmotor T03: scheda tecnica e prezzo

Leapmotor per molti è un nome sconosciuto ma che presto entrerà a far parte del vivere comune, innanzitutto perché è stato acquistato da Stellantis e quindi la sua produzione per l’Europa potrà avvenire in Italia, poi anche perché lancerà nel nostro continente un’elettrica dal prezzo appetibile e dalla buona tecnologia, il suo nome è T03 ed in questo articolo l’analizziamo.

Leapmotor T03: scheda tecnica

La T03 arriverà con tre versioni, 200,310 e 403 questi numeri si riferiscono ai km di autonomia disponibili. Quella da 200 monta accumulatori da 21,3 kWh ed un motore da 54 cavalli.

Quella di mezzo ha un accumulatore da 31,9 kWh e una potenza di 75 cavalli. Infine la più potente ha una batteria da 41,3 kWh ed una potenza di 109 cavalli.

I valori non devono stupire dato che trattandosi di un’utilitaria non si ha bisogno di molta potenza. Le sospensioni anteriori sono di MacPherson mentre l’asse posteriore è a barra di torsione.

Per quanto riguarda l’impianto frenante davanti vi sono i freni a disco mentre dietro si trovano i tamburi. Tutte queste scelte vecchia scuola hanno l’obiettivo di contenere al massimo i costi potendo offrire un’auto ad un prezzo ragionevole.

Il suo prezzo

Per il mercato cinese la versione base costa da 49.900 yuan ovvero 6.380 euro, quella di mezzo 59.900 e quella top di gamma 69.900 vale a dire rispettivamente 7.650 e 8.950 euro.

I prezzi sul mercato europeo non saranno così bassi perché la macchina dovrà essere aggiornata alle specifiche di sicurezza valide per immatricolare le auto.

Il prezzo finale secondo noi supererà di poco i 10.000 euro ma non andrà a toccare le cifre delle Panda endotermiche con cui vuole combattere.

Anche se dovesse farlo si tratterebbe di un’elettrica economica perché non si trovano al momento prezzi così bassi per un’auto a zero emissioni.