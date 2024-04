Jeep Avenger: prezzo, interni e dimensioni

Il Salone di Parigi ha mostrato quelle che saranno le prossime novità in campo automobilistico. Tra le vetture presentate c’è stata anche la Jeep Avenger, un piccolo SUV 100% elettrico che debutta sul mercato tra febbraio e marzo del 2023. La versione di lancio è già acquistabile, su prenotazione, sul sito ufficiale della casa, ad un prezzo di listino che promette di abbassarsi in vista delle future vendite.

Jeep Avenger: il nuovo SUV totalmente elettrico

La neonata in casa Jeep promette di essere un SUV con taglie ridotte, pensato anche per chi normalmente deve affrontare percorsi cittadini e non solo terreni particolari. Avenger risulta infatti lunga 4,08 metri, con un’altezza da terra di 200 mm; gli angoli off road misurano invece 20° quello di attacco, sempre 20° quello di dosso e 32° quello di uscita.

La nuova Jeep Avenger potrà calcare diverse tipologie di strade senza problemi, grazie anche alle tante protezioni presenti e agli inserti antigraffio e antiurto montati nella parte inferiore. Le ruote avranno invece quasi 70 cm di diametro, con cerchi da 18 pollici.

La versione di lancio, prenotabile online, sarà però disponibile solo con trazione anteriore, ma per quelle future le cose cambieranno. La Jeep Avenger è infatti dotata del Selec-Terrain, un programma utile a guidare al meglio a seconda del tipo di terreno. Saranno disponibili sei programmi: Normali, Sport e Eco, per il risparmio di energia, a cui si aggiungono Snow, Sand e Mud a seconda della strada da affrontare. Il Selec-Terrain sarà inoltre accompagnato da Hill Descent Control, un aiuto per regolare l’andatura e mantenere stabilità nelle fasi di discesa.

Jeep Avenger: interni e dimensioni

Il design che si respira all’interno della nuova Jeep Avenger riporta la mente e gli occhi alle linee e alle forme delle tradizionali Jeep. I servizi di cui dispone sono tutti posti al centro, attorno ad un display, interamente touch, da poco più di 10 pollici. Il SUV dispone anche di numerosi portaoggetti; tra gli optional sarà invece possibile scegliere anche tra un tetto panoramico e sedili massaggianti.

Il nuovo baby SUV targato Jeep, come detto, sarà totalmente elettrico. La batteria, agli ioni di litio, è da 400 CV con 54 KWh di capacità. Essa sarà abbinata al primo dei nuovi motori Emotors che raggiungerà i 115 kW/157 CV e 260 Nm di coppia. L’autonomia dichiarata per la Jeep Avenger è di 400 Km, che potrebbero diventare 550 Km in caso di strade urbane. Per la ricarica basteranno tre soli minuti per poter fare 30 Km, mentre in poco meno di mezz’ora, 24 minuti, sarà possibile passare dal 20% all’80% della capacità totale.

Prezzo

Il prezzo di listino della Jeep Avenger 1st Edition, la versione di lancio presentata, è di 39.500 euro. Grazie agli incentivi e alle numerose promozioni, si può arrivare ad acquistare l’auto anche abbondantemente sotto i 30.000 euro.

LEGGI ANCHE: