Kymco Like 150: prezzo e velocità massima

Kymco Like 150i ABS E4, lo scooter A2 adatto soprattutto per la città. Analizziamone insieme le caratteristiche, a partire da prezzo e velocità massima.

Il Kymco Like 150i ABS E4 si presenta completamente rinnovato per risultare più pratico e maneggevole fra i semafori e il traffico metropolitano. Tuttavia, è utilizzabile anche sulle tangenziali e in autostrada. Infine, si segnala che è adatto ai possessori della patente di tipo A2. Vediamone il prezzo e la velocità massima.

Kymco Like 150i ABS E4: prezzo e caratteristiche

Il Kymco Like 150i ABS E4 possiede un prezzo di listino al pubblico, IVA inclusa e franco rivenditore di 2.990,00 Euro.

Le colorazioni disponibili di questo scooter sono quattro: l'”Antracite Scais Opaco“, il “Bianco Ice“, il “Grigio Bazena” e il “Rosso Malpaga“. Si segnala che non sono presenti differenziazioni di prezzo a seconda della colorazione prescelta.

Velocità massima del Kymco Like 150i ABS E4

Il Kymco Like 150i ABS E4 possiede una velocità massima di 98 km/h.

Questo è possibile grazie al motore e alle sue performance: vediamole brevemente.

Per quanto riguarda il motore, questo è un Kymco monocilindrico orizzontale 4 tempi con monoalbero a camme in testa 4 valvole e con raffreddamento ad aria. Inoltre, possiede un alesaggio x corsa di 59,0 x 54,8 mm, un rapporto di compressione di 11,0:1 e una cilindrata di 150 cc. Oltre a ciò, ha una potenza massima di 10,2 kW (13,9 CV) a 8.500 giri/minuto e una coppia massima di 12,0 Nm a 6.750 giri/minuto.

Lo scooter rispetta la normativa anti-inquinamento Euro 4 e le emissioni di CO2 si attestano su 63 g/km. Si segnala che tali dati derivano da test omologativi Kymco secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.

Infine, i consumi di carburante si attestano su 37 km/l e la capacità serbatoio carburante raggiunge i 6,5 litri.

Comfort e strumentazione dello scooter

Dal punto di vista dei confort la due ruote ha subito delle migliorie. Di conseguenza, troviamo ciclistica nuova, telaio a doppia culla, nuove sospensioni, serbatoio più centrale, maggiore capacità del sottosella (può contenere un casco jet), doppio freno a disco e sistema ABS a doppio canale.

Inoltre, è dotata di una presa USB ed ha una strumentazione digitale caratterizzata da: indicatori della temperatura dell’aria, della tensione della batteria e del livello del carburante; conta chilometri; tachimetro; orologio digitale.