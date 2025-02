Introduzione a e-Move di Leasys

Leasys, la nota società di noleggio controllata da Stellantis, ha recentemente introdotto e-Move, una formula innovativa di noleggio a lungo termine dedicata esclusivamente a veicoli elettrici e ibridi plug-in. Questa iniziativa si rivolge a una vasta gamma di clienti, dai privati ai liberi professionisti, fino alle piccole e medie imprese. L’obiettivo principale è rendere l’accesso alla mobilità elettrica più semplice e conveniente, eliminando le complessità associate al passaggio a queste nuove tecnologie.

Un pacchetto completo per la mobilità elettrica

La formula e-Move offre un canone mensile che include una serie di servizi fondamentali per chi sceglie di noleggiare un’auto elettrica. Tra i servizi inclusi ci sono la copertura assicurativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l’assistenza stradale. Inoltre, per facilitare ulteriormente l’esperienza di mobilità elettrica, Leasys fornisce strumenti specifici come una easyWallbox per la ricarica domestica e un voucher di 50 euro per le prime ricariche sulla rete pubblica. Un’app dedicata permette anche di localizzare le colonnine di ricarica disponibili.

Offerte per privati e aziende

Per i privati e le piccole imprese, e-Move propone diverse opzioni di noleggio. Ad esempio, è possibile noleggiare una Leapmotor T03 per 36 mesi e 30.000 km a un canone mensile di 229 euro (IVA esclusa) con un anticipo di 4.399 euro. Per chi cerca un modello più performante, la Jeep Avenger elettrica è disponibile a 462 euro al mese (IVA inclusa) con un anticipo di 5.855 euro. Le offerte complete possono essere consultate sul portale dedicato di Leasys.

Soluzioni per le grandi aziende

Leasys non dimentica le grandi aziende, offrendo un pacchetto tutto incluso che si arricchisce di strumenti digitali per il monitoraggio della flotta. I Fleet Manager possono utilizzare una nuova piattaforma per tracciare i consumi delle auto, distinguere le ricariche effettuate a casa, in azienda o presso colonnine pubbliche, e gestire la contabilizzazione dei rimborsi per i dipendenti che utilizzano una wallbox domestica. Inoltre, per le imprese che necessitano di un’infrastruttura di ricarica interna, Leasys offre soluzioni per l’installazione di wallbox aziendali, gestibili da remoto.