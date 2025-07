Lexus LFR: anticipazioni sulla nuova sportiva

Ciao amici! 🚗💨 Oggi parliamo di una novità che sta facendo vibrare i cuori degli appassionati di auto: la nuova sportiva Lexus, conosciuta come LFR. Questo modello, che deriva dalla Toyota GR GT3, si preannuncia come un vero e proprio sogno su quattro ruote. Ma quando potremo vederla in strada? E che sorprese ci riserverà? Scopriamolo insieme! 💬

Un concept che fa sognare

Il primo assaggio di questa bellezza è arrivato con il concept GR GT3, presentato al Tokyo Auto Salon nel 2022. Da quel momento, la nuova Lexus è stata avvistata in posti iconici come il Nurburgring in Germania e alcune strade americane. Questo è giving me serious supercar vibes! 🔥

I rumor dicono che la versione da corsa debutterà all’inizio del 2026, mentre la LFR stradale arriverà poco dopo. Ma cosa possiamo aspettarci da questo modello? La Lexus LFR sembra voler onorare l’eredità della tanto amata LFA, ma con un tocco moderno che la renderà unica nel suo genere. Chi altro ha notato che l’attesa è già alle stelle? 😍

Le immagini dei brevetti rivelano che avrà un design slanciato e aggressivo, mantenendo alcuni dettagli della versione da corsa come lo splitter anteriore e le prese d’aria sul cofano. Tuttavia, possiamo dire addio alla grande ala posteriore, sostituita da un diffusore di dimensioni considerevoli. Chi non ama un po’ di aerodinamica? ✈️

Interni futuristici per l’esperienza di guida definitiva

Parliamo un po’ degli interni, perché qui le cose si fanno davvero interessanti. Dalle prime immagini trapelate, l’abitacolo sembra essere spostato verso il retro, con i sedili posizionati davanti alle ruote posteriori. Questo layout, che ricorda la Mercedes-AMG GT, promette di offrire un’esperienza di guida davvero unica. Chi altro è eccitato per questo design audace? 🙋‍♀️

Ma non abbiamo ancora notizie ufficiali sul motore. Tuttavia, un video spia su Instagram ha fatto alzare le antenne degli appassionati: il suono che si sente sembra provenire da un potente V8. Se così fosse, potremmo aspettarci un’evoluzione del motore da 5,2 litri già presente nella Lexus RC F GT3, capace di oltre 500 CV. Questo è un vero sogno per chi ama la potenza! 💪

Quando e quanto costerà?

Ora la grande domanda: quando potremo mettere le mani su questa bellezza? La versione da corsa potrebbe debuttare alla 24 Ore di Daytona nel gennaio del 2026, mentre la LFR stradale potrebbe arrivare in estate. Non vedo l’ora! ⏳

Parlando di prezzo, anche se non ci sono informazioni ufficiali, possiamo ipotizzare un costo che parta da almeno 150.000 euro. Considerando la qualità e le prestazioni attese, sembra un prezzo giustificato per una supercar di questo calibro.

In conclusione, la Lexus LFR sta per diventare una delle protagoniste del panorama automobilistico. E voi, cosa ne pensate? Siete pronti a vedere questa bellezza in strada? Fatecelo sapere nei commenti! 💬